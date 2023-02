Mujer se subió a pedir monedas a TransMilenio y como no le dieron se bajó, por una ventana

En Bogotá se pueden conocer miles de casos extraños, la capital del país está llena de particularidades, en la calle se pueden conocer miles de historias, TransMilenio es uno de los escenarios en donde más se dan hechos a referenciar, se han visto ratas mascotas, cantantes urbanos, bailarines, estripers, por su puesto los casos de intolerancia que no faltan, infortunadamente los robos a mano armada, entre muchos otros.

Ahora como la mayoría de personas en la ciudad tienen teléfonos inteligentes con cámaras e internet, es usual que se vuelvan virales los videos que son capturados en el sistema articulado, gracias a las redes sociales y las personas que suelen compartir una y otra vez los casos que en ocasiones aumentan el miedo por la delincuencia, en otros causan risa por la gracia de sus protagonistas y uno como los de este caso, que causan asombro, risa, miedo y más sensaciones al mismo tiempo.

Resulta que una mujer se subió a un bus de TransMilenio a pedir monedas, como es usual en este sistema a diario, eso por supuesto no es lo llamativo, lo curioso del caso es que la mujer al no recibir lo que quería decidió bajarse del bus, pero no por la puerta, eso tampoco sería llamativo, lo hizo por una ventana, al mejor estilo de Spiderman escapando de sus enemigos.

El video que se viralizó fue capturado hace ya varios meses, pero se ha hecho viral nuevamente por su contenido, claro, los comentarios no podían faltar y como bien se sabe a veces resultan más graciosos que el mismo video: “¿Del tren elevado se bajarán igual?”, “Cuando me doy cuenta que el TM que agarre me va a dejar en la mie....”, “Titulo de la obra: Elastic girl de bajo presupuesto”, “Cuando Dios te cierra las puertas, tú solo sal por la ventana”, “que pida trabajo en el circo”.