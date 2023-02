“Le voy a cantar la tabla”: Carolina Cruz “amenazó” a participante de ‘La Descarga’

‘La Descarga’ ha sido uno de los realities más polémicos de la televisión colombiana, ya que, los espectadores han podido ver el gran talento que tienen los participantes, pero también han conocido las partes de la personalidad más oscura de muchos. Carolina Cruz, quien tiene la oportunidad de entrevistar a dichos participantes, no se quedó callada y hasta amenazó a uno.

Lea también: Sorprendieron a ‘Rochi’ en ‘Día a Día’, con tremendo regalo de cumpleaños

En ‘Día a Día’ tienen la oportunidad de entrevistar a diferentes participantes del programa para saber cómo es la dinámica, la experiencia en la casa y en el escenario. Unos son más queridos que otros y peor recibidos hasta en redes sociales, pero definitivamente, hay otros que se han comportado de manera errónea dentro de la casa, que no permiten que ese cariño fluya en el set .

Carolina Cruz “amenazó” a participante de ‘La Descarga’

Breiner ha sido un participante que desde el inicio del programa ha sido muy polémico por su actitud y su personalidad. Lo más reciente que protagonizó, fue una dura pelea con Darezka, quien solamente quería defender a su amigo.

Ante esto, Carolina y todos los presentadores de ‘Día a Día’ aseguraron que no querían perder la oportunidad de tenerlo sentado en el programa para “cantarle la tabla”, sobre todo Carolina Cruz, quien no ha dejado pasar la oportunidad para demostrar que el participante no está ni por poco dentro de sus preferidos y queridos.

Lea también: Iván Lalinde habló de su miembro y terminó sorprendiendo a todos con su tamaño

“Lo vamos a sentar en el banquillo”, afirmó Lalinde, que se complementó perfecto con el de Carolina, quien afirmó que estaba ansiosa de tenerlo a su lado.

Lo cierto es que eso se complementa con lo que dicen usuarios en internet, pues aseguran que Breiner es un patán.