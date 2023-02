Iván Lalinde habló de su miembro y terminó sorprendiendo a todos con su tamaño

Iván Lalinde pareciera ser una persona muy tímida, pero es muy abierta en muchas cosas de su vida privada. Al aire, el presentador estaba hablando de las cirugías plásticas en general y terminó siendo protagonista de una conversación sobre el tamaño de su miembro que terminó sorprendiendo a todos.

En ‘Día a Día’ estuvieron como invitadas Maru Mayayusa María Irene Toro, Marta Liliana Ruíz y Ana Cristina Botero, quienes hablaron de cómo es vivir la sexualidad en la menopausia y llegar a cierta edad sin la necesidad de operaciones plásticas.

Muchas de ellas aseguraron que llegar a cierta edad no tenía nada de malo y no tenía porque enfrentarse con miedo, como muchos famosos lo hacían. Respecto a la sexualidad, aseguraron que se vivía incluso con mucha más libertad y sin temor a embarazos no deseados, además confesaron que a ellas el tema del poco deseo no les pasó.

En medio de la conversación respecto a los retoque estéticos, mostraron varias imágenes de famosos que se han pasado con las cirugías, lo que ha generado que su físico se vea completamente diferente y hasta más decaído.

Iván Lalinde reveló cuanto mide su miembro

Iván aseguró que, hablando de eso, creía que un famoso colombiano se había retocado los labios. Las dos Carolinas y Catalina, aseguraron que dicho presentimiento era porque quizá Iván había salido de un quirófano y lo había visto allí. Que probablemente esa visita al doctor por parte del presentador, tendría que ver con algún alargamiento de miembro.

Ante esto, Iván alardeando, aseguró que gracias a Dios no necesitaba de eso, pues prueba de ello eran sus manos y sus pies, ya que se dice que el tamaño es proporcional a dichas partes del cuerpo, recalcando que calzaba 43.

Obviamente, todos quedaron impactados ante dichas revelaciones un poco pasadas de tono.