Yina Rose es la tercera eliminada de ‘La Isla De Los Famosos’ ¿Debía ser ella?

Una nueva despedida se vivió tras el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ al tener a Yina Rose como la tercera participante en ser eliminada de la competencia, es así como ella se transforma en la octava persona en decirle adiós a la isla Saona.

Las apuestas de quién sería el miembro de Espartos que saldría iban dirigidas a Diana Gil, debido a que ha presentado dificultad en las pruebas en las que amerita correr, debido a una cirugía que tuvo tiempo atrás.

La alianza del actor Federico Rivera y del boxeador Eleider Álvarez, puso contra la espada y la pared a la creadora de contenido Paola Usme y la presentadora Diana para emitir su voto en contra de Yina. Pues el actor posee el ídolo de inmunidad que encontró en su playa y que podía usar para protegerse, pero se confió en que no votarían por él y la intuición no le falló.

Yina Rose estuvo a pocos centímetros de lograr llevarse la inmunidad individual en la prueba entre los Espartos, pero el viento le hizo una mala jugada, al igual que a sus compañeros al tumbarle la ficha con la que erigían la anhelada torre.

Eleider Álvarez ganó el collar, así como la oportunidad de poder disfrutar de comida que podía compartir con otro compañero y escogió a Federico Rivera. Pero más tarde, en el concejo tribal las cosas tenían otro color y la hermandad su fin.

El boxeador Eleider Álvarez votó por Diana Gil, mientras que Yina Rose por Federico Rivera, ya que aseguró que no traicionaría a sus compañeras. Pero los votos de Federico Rivera, Paola Usme y Diana Gil tenían el nombre de Yina Rose, por lo que al conteo debió apagar su luz.

“Esta es la experiencia más loca que he vivido en mi vida. Me siento tan satisfecha como jamás en la vida, pude ganarle a mis miedos, pude ganarle a todos esos tapujos que tenía dentro de mi cabeza de una mujer como yo. Hoy más que nunca me doy cuenta que soy tan fuerte como jamás imaginé”

— Yina Rose