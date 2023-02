¿Pudo morir Yina Rose tras lo ocurrido en ‘La Isla De Los Famosos’?

Tras la llegada de Yina Rose a Espartos, su nueva tribu tras la reorganización de participante en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, la primera noche en esa playa no fue la mejor, ya que ha sido catalogada por la cantante como la peor de la competencia.

Y es que luego de hacer un recorrido por el lugar para familiarizarse junto a la presentadora Diana Gil y la creadora de contendido Paola Usme ‘Barbie’ decidieron reacondicionar el cambuche.

Pero mientras el actor Federico Rivera y el boxeador Eleider Álvarez preparaban lo que sería una estrategia, ya que son minoría con la nueva distribución de Espartos, cayó la noche y con ella un torrencial aguacero.

Sin embargo, mientras se protegían de la lluvia para intentar descansar dentro del compendio de palmas sucedió lo inesperado, un alacrán la picó, lo que desencadenó una serie de reacciones y nervios por parte de la participante que tuvo que ser atendida en medio de la oscuridad.

“Vaya sorpresa me pica un alacrán, siento que fue un quemón, apenas este animal me picó el dedo se me puso muy gordo, se me empezó a dormir toda la mano”

— Yina Rose