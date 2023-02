¿Su relación más estable? Excongresista peruana se casó con su perro luego de tres matrimonios fallidos

Sin duda, las mascotas hacen parte fundamental de la vida del ser humano, pero algunos han decidido llevar su vínculo mucho más allá de la amistad y hasta de la paternidad. Este es el caso de una mujer que deja claro que el verdadero amor va más allá de la raza humana.

El hecho tiene como protagonista a Susy Díaz, exvedette y personalidad pública en la televisión de Perú, quien también fue congresista de 1995 a los 2000.

A la boda, la mujer llegó vestida de blanco, mientras que su perro llegó de negro con corbata. Ambos subidos en una limusina, dieron muestra de lo que para muchos es inimaginable. En el evento, un padre pronunció las palabras de casamiento entre Susy Díaz y su perro, “Los declaró perro y mujer”, afirmó el cura.

Según Susy, decidió casarse con su perro porque será el único leal, “Es el único perro que no me abandona y que me dura 18 años. Este es un amor de cuatro patas”, afirmó la mujer.

Muchos aplaudieron la unión, sobre todo porque, efectivamente, la relación entre un perro y su humano es la más fiel. Pero, otros consideran que no era necesario llegar a tanto y hasta, lo ven como toda una exageración. Ya que, para pasar la vida entera al lado de un perro, no se necesita casarse.