¿Qué está pasando con las boletas de RBD?, usuarios presentan quejas por no poder comprar

RBD generó toda la emoción del mundo en sus fanáticos en Colombia, pues volverán a los escenarios en vivo y en directo. A pesar de que la noticia es muy buena, usuarios no están del todo felices porque finalmente no han podido comprar sus entradas. En redes sociales se ha leído un constante caos dentro de la plataforma de pago.

Lea también: “Tanta plata y tan poco gusto”: así reaccionaron usuarios al ‘horrible’ tatuaje de JLo y Ben

Se cree que ni la banda se esperaba tener tanta acogida por parte de sus fanáticos que los han seguido por años, pues la banda hace mucho no saca nada nuevo, pero sigue generando un sentimiento bonito de recordación sobre buenos momentos en el pasado.

Sin embargo, algunos colombianos se sienten frustrados porque no han podido comprar sus boletas, asegurando que ni siquiera para Coldplay estuvo tan complicado.

“Ya tengo más de 4 horas, no me quiero dar por vencido, pero de verdad que no puedo esperar más. Una tortura y un martirio, todo esto y no he podido”, aseguró un usuario en internet.

Como ayuda, algunos han querido compartir algunos consejos que les han servido para comprar, “Paciencia, cuando entras a comprar te aparecen localidades agotadas... F5 hasta que permitas, compré 12, es decir entre dos veces y me funcionó!”, “Haganlo desde un celular. En la computadora nunca pasé de la fila. Y luego me daba error. Perseveren. Tengan la tarjeta igual a la mano asi la tengan registrada porque pide datos random en el momento en que ya estás en la compra”

Lea también: Valeria Giraldo se llevó tremendo hate por su “horrible” presentación en televisión nacional

Además de eso, según Music Trends, la página ha confirmado que está presentando inconvenientes, debido a la cantidad de personas que está ingresando al mismo tiempo, “La página de eticket presenta intermitencias nuevamente. Hemos visto que a algunas personas les ha funcionado utilizando el navegador Opera, por si quieren intentar”