Dani Duke cuenta los momentos de terror que vivió por unos ladrones que se metieron en su casa

Como una mala noche es la manera en la que Dani Duke, pareja del creador de contenido ‘La Liendra’, ha definido la situación que vivió en horas de la noche de este 1 de noviembre en su casa.

Puede leer: Dani Duke estalla contra críticas de Nicolás Arrieta hacia ‘La Liendra’

“Espero Que ustedes hayan tenido una mejor noche que yo ¿Por dónde empiezo? Ayer se entraron a robar en mi casa, mientras yo estaba en mi casa, pero dentro de lo malo hay varias cosas positivas que es lo que a uno le toca hacer cuando está en situaciones no tan buenas, no tan chéveres y es verle lo positivo a eso que fue negativo”, indicó en primera instancia Dani Duke.

Precisó por medio de sus historias en la red social Instagram, que fueron recopiladas por una cuenta dedicad ala espectáculo colombiano, que ante lo sucedido recibió el apoyo de los cuerpos de seguridad colombianos.

“Gracias a Dios no estaba sola, gracias a Dios las cámaras de seguridad captaron el rostro de la persona que entró, no quiero hablar de ese tema para no entorpecer el proceso. Queda uno sintiéndose vulnerable, yo siento que Dios me protegió en el sentido que yo estaba con mi fotógrafo, y él no se queda hasta tan tarde editando, y pues no sé si esa persona se dio cuenta que estaba acompañada, pero las cosas pudieron ser claramente peor, estamos vivos que es lo importante”.

Dani Duke alzó la voz por la seguridad y en especial contra aquellos que lejos de trabajar, solo prefieren el camino fácil por medio del robo para despojar a los demás de sus pertenencias.

“La peor noche. Gloria a Dios solo se llevaron cosas materiales, y es es un llamado a reforzar la seguridad mía y personal en mi casa. Qué rabia que alguien se sienta con el derecho de entrar a tu casa, entrar a tu intimidad y llevarse cosas que no le pertenecen”.