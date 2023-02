Carmen Villalobos muestra atrevida foto que encendió las redes sociales

El fotógrafo Robert Villalobos se ha encargado por largo tiempo de crear las mejores imágenes de la actriz colombiana Carmen Villalobos, pues parece ser que conocer bien ese momento el que ella combina la dulzura con la sensualidad, dando como resultado unas fotografías increíbles.

Y recientemente lo ha vuelto a hacer con unas imágenes en el que la protagonista de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ lució más que atrevida, pero sobre todo espectacular demostrando que está en su mejor momento.

En las gráficas luce ataviada bajo una chaqueta en tonalidad blanca con destellos en color hueso junto a una ligera bermuda en tonalidad negra, sin embargo, el detalle está en la abertura de la pieza superior, la cual luce abierta dejando al descubierto parte de su pecho.

La publicación de la actriz ha generado una infinidad de reacciones en su red social Instagram en las que los halagos por lo espectacular y sensual que luce no se hicieron esperar.

“La perfección hecha mujer y nadie puede decirme lo contrario 😍 🫶🏻 💞”, “Este es tu color...te queda mucha más lindo que el cobrizo y también en este largo, no más” y “Carmen se me subió y bajo la presión con esas fotos tan espectaculares sos alta diosa me debes el medico 🙈 ja ja ja ja”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post.

Pero entre tantos mensajes y halagos resalta el de su actual pareja tras la separación con Sebastián Caicedo, se trata del Host de ‘Exatlón Estados Unidos’ y también periodista deportivo, Frederik Oldenburg, quien escribió “¡Por Dios que beeeeeellaaaaaa mi vida! 😍 😻 ¡Te amo! ¡Radiante y sexy! 🤤”. Es de recordar que recientemente Frederik Oldenburg estuvo de paso por Colombia desde donde deslumbró junto a la actriz desde diversos lugares del país.