La inesperada reacción de Aida Victoria Merlano al ser invitada al cumpleaños de una seguidora

Aida Victoria Merlano recibió una inesperada invitación de parte de una de sus seguidoras para que celebrara junto a ella su fiesta de quince años, algo que la influencer no dudó en compartir con sus seguidores, dejando ver también cuál fue su reacción ante este célebre evento.

La creadora de contenido ha demostrado en algunas ocasiones que le gusta pasar tiempo co sus seguidores, en especial a través de las redes sociales con dinámicas de preguntas y respuestas, y sesiones en vivo tanto en Instagram como en Facebook, aprovechando para revelar detalles de su día a día, además de uno que otro chisme.

Pero también utiliza estas plataformas para compartir videos divertidos, como algunos recientes en donde le mostraba a sus seguidores lo variada que era su playlist, dejando ver los distintos géneros por los que pasaba, desde éxitos del vallenato hasta música urbana muy moderna.

En otro clip, Aida Victoria Merlano también dejó ver que se inclina por los temas bailables, protagonizando una escena en donde muestra sus mejores pasos mientras suena de fondo una canción de salsa, moviendo sus caderas al ritmo del tema mientras publica un mensaje escrito en la parte superior de la historia: “cualquier matrimonio o 15añero, me mandas la tarjeta al DM”.

Y tal parece que al menos una de sus seguidoras se tomó el mensaje muy en serio, ya que no dudó en enviarle a Aida Victoria Merlano una invitación digital para su fiesta de quince años a realizarse en abril. “Pa que luego no diga que no la invitan jajaja”, escribió la seguidora identificada como María del Mar.

Pero a pesar que la influencer se mostró interesada al principio, su reacción cambió completamente al ver que la fiesta era en Ibagué y no en Barranquilla donde se encuentra actualmente, por lo que decidió enviarle un mensaje a la chica y al resto de sus seguidores.

“Mira nena, si vas a andar ilusionando mandándome tarjeta, por lo menos que sea en Barranquilla o Cartagena”, escribió la joven en una historia de Instagram.