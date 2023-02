Excongresista peruana se casó con su perro luego de tres matrimonios fallidos

Cada año y al pasar del tiempo se ven cosas raras y exóticas. Sin duda, las mascotas hacen parte fundamental de la vida del ser humano, pero algunos han decidido llevar su vínculo mucho más allá de la amistad y hasta de la paternidad.

Muchos casos sobre casamientos entre animales y humanos han aparecido anteriormente, sobre todo para evitar que los saquen del apartamento donde viven porque no se aceptan mascotas. Otra noticias sobre un nuevo casamiento entre un perro y una mujer se ha hecho viral en internet, pues fue una boda conjunta y de una excongresista en el Perú.

Se trata de Susy Díaz, exvedette y personalidad pública en la televisión de Perú, congresista de 1995 a los 2000.

La mujer llegó vestida de blanco y su perro llegó de negro y hasta con corbata, subidos en una limusina. Muchos estuvieron presentes en el momento y tuvo un padre que pronunció las palabras de casamiento entre Susy Díaz y su perro, “Los declaró perro y mujer”, afirmó el cura.

Según Susy, decidió casarse con su perro porque será el único leal, “Es el único perro que no me abandona y que me dura 18 años. Este es un amor de cuatro patas”, afirmó la mujer.

Muchos aplaudieron la unión, sobre todo porque, efectivamente, la relación entre un perro y su humano es la más fiel que hay, pero otros consideran que no era necesario llegar a tanto y hasta una exageración, ya que, para pasar la vida entera al lado de un perro, no se necesita casarse y demostrar el amor que le tenía.

Algunos usuarios no perdonan y hasta aseguraron que la mujer tenía hasta problemas mentales para pensar en gastar plata de esa forma.