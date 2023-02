San Vale Valentín, ¿se acuerda de esta joya musical? Vea a lo que se dedica ahora Fabi Ou

La celebración del día de San Valentín, o Día de los enamorados, se ha convertido en uno de los eventos más conocidos mundialmente, un día especial dirigido a celebrar el amor entre perejas y amigos. Aunque es una fecha tradicional de Estados Unidos, cada vez más personas deciden aprovechar este día para expresar sus sentimientos, por su puesto, Colombia no se podía quedar atrás de este evento.

En el año 2013, cuando las redes sociales e internet aún no tenían tanta fuerza como ahora y las populares tendencias que vemos día a día en el presente no existían, Fabi Ou, logró posicionar su canción ‘San vale valentín’, un tema musical que estaba dedicado a todos esos enamorados que no sabían como expresar sus sentimientos y podían utilizar la canción para dedicarla y por qué no, para conseguir pareja en este día del amor.

En una entrevista que dio Fabi ou al influencer Nicolás Arrieta, contó que la canción le trajo muchos problemas, pues recibía muy malos comentarios y burlas en la calle, en ese momento el joven tenía 16 años y no tomó las mejores decisiones para su vida. “Yo me fui a la droga y me desenfoqué de las redes. Toda clase de drogas, ya sabemos cuáles son las drogas más indeseables de Colombia, yo llegué a probar todo tipo de drogas”, dijo en su momento.

Un futuro mejor

Luego de 20 años de haberse conocido la canción, Fabi Ou cambió de rumbo, ahora está dedicado al negocio de las comidas, vende empanadas y de esa forma ha logrado tener una vida más saludable, el entonces joven ya tiene cerca de 40 años, y se le ve muy bien en los videos y las fotos que comparte en su cuenta de Instagram.