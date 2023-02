Laura Acuña elogia a Mafe Walker y le dice que es una valiente por lo que ha hecho con su ‘don’ intergaláctico

A Laura Acuña llevamos varios años viéndola en el mundo del espectáculo, gracias a su talento y belleza ha sabido ganarse un lugar en el corazón de los colombianos que siguen su carrera y la apoyan en todos sus nuevos proyectos, tanto profesionales como personales. Laura además de trabajar en canales de televisión, también tiene un programa de entrevistas en su canal de Youtube llamado ‘La sala de Laura Acuña’, en donde comparte de forma relajada con diferentes invitados.

Precisamente en su programa que es compartido a través de Youtube tuvo como invitada a Mafe Walker, la mujer que se hizo popular por hablar un lenguaje intergaláctico, “son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, es una curiosidad. Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, dijo en su momento la ahora influencer acerca del ‘don’ que la permite comunicarse con los extraterrerestres.

Por este tema Walker ha sido blanco de críticas y burlas desde que apareció en redes sociales hablando ‘extraterrestre’, la mujer ha sido invitada a programas nacionales e internacionales en donde ha tratado de explicar lo que hace y los mensajes importantes que tiene para la humanidad, ahora también se desempeña como guía espiritual y da asesorías personalizadas a los ya miles de seguidores que creen en sus palabras y enseñanzas.

Una nueva seguidora

Laura Acuña, le dijo a Walker “eres muy valiente porque un don como el que tú tienes no es fácil de mostrar. Habrá personas que estarán de acuerdo, otras que no. Pero no deberían reaccionar con la burla, eso no es chévere”, a lo que la influencer respondió: “Gracias, reina galáctica. Te honro por abrir ese portal. Gracias, preciosa, porque vamos a cambiar para conectarnos con el corazón”.