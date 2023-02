‘La Segura’ estalló contra quienes le critican su cuerpo y la mandan a operarse

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que Natalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Segura’, contestó a las interrogantes de algunos mientras de su comunidad digital sobre los cuestionamientos hacia su cuerpo.

Puede leer: ‘La Segura’ muestra cómo reacciona cuando no le hacen bien “el delicioso”

En una de las preguntas compartidas por la creadora de contenido se lee que debería hacerse una operación en los senos, pues a juicio de esa persona se le ven caídos. Ante esto ‘La Segura’ recurrió a su defensa y estalló ante la crítica.

“Y tú deberías de ahorrarte tu opinión, porque me vale cul… deja de opinar sobre el cuerpo ajeno ¿Cuándo lo van a entender?” O sea, hay cosas que yo no me enojo, ni me molesta que me diga, pero ¿A ti que te importa cómo se ven mis tet… y si me las tengo o no que operar?”, dijo ‘La Segura’

En otra pregunta le cuestionaron si su pareja Ignacio Baladan no le molesta que se muestre algunas veces con poca ropa en las redes sociales, a lo que también respondió de manera absoluta diciendo que nadie va a decidir cómo se viste o deja de vestir.

“No tendría porque, ningún hombre debería decidir cómo te vistes y que te pones, eso dejémoslo a hombres machitas. Mi novio no decide ni decidirá cómo me visto yo. Eso no me define como mujer y él lo sabe”, remató la creadora de contenido y empresaria ‘La Segura’.

El bodyshaming es un término que tal vez muchos aún no han conocido, pero que cada día se hace más presente en la vida de las personas, ya sea por redes sociales o de manera presencial. Bodyshaming es una palabra en inglés que significa: Avergonzar o burlarse de alguien por su apariencia física o su cuerpo.

Este tipo de burlas y frases vergonzosas pueden causar en la persona afectada, problemas significativos en su bienestar emocional, ya sea que las escuche en mucha o poca frecuencia.

Entre los efectos que pueden causar están inseguridades y baja autoestima, ansiedad e incapacidad de adaptación social, problemas alimenticios, así como depresión o ideas suicidas.