Ana Karina Soto es internada de emergencia ¿Qué le pasó?

Con unos efusivos buenos días, que corresponde a su típico saludo en todas las plataformas la presentadora Ana Karina Soto se mostró sobre una cama de hospital para revelar la razón por la que ha sido internada recientemente.

Puede leer: ¿Mafe Walker es la única que puede intermediar ante una invasión alienígena?

“Anoche me dio un dolor de piernas impresionante, como si hubiera corrido la media maratón. Y bueno, entonces, ¿pasamos del dolor d ellos cálculos al dolor de pierna? Y es que era insoportable”, contó en primera instancia Ana Karina Soto.

Contó que, tras ser intervenida, en plena madrugada no aguantaba el dolor por lo que le pidió al personal de enfermería que le dieran pastillas para aminorar un poco lo que sentía. Es de recordar que ella ha sido internada por presentar una litiasis —cálculos en los riñones— y a su vez por una infección urinaria.

“Pues resulta que en el urocultivo salió que la bacteria era muy fuerte y que estaba haciendo resistencia a los antibióticos que me estaban poniendo. Entonces por eso me toca quedarme más días acá en la clínica, vamos a esperar a ver qué pasa, porque ya me pusieron un nuevo medicamento, un antibiótico más fuerte, esperemos que ese si funcione, que reaccione bien mi cuerpo”, continuó Ana Karina Soto.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a cada una de las personas que han estado pendiente de su situación y en especial a quienes han padecido la enfermedad que sintieron empatía con ella debido a que conocen en primera persona lo que significan los dolores de los cálculos renales.

“Pronto les daré noticias si me dan de alta, si vuelvo a los programas, si voy a estar en la casita, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero por lo pronto afortunadamente me han consentido acá en la clínica, ya por aquí llegó mi papito y mi hermanita”, finalizó Ana Karina Soto.