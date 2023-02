¿Sí se parecen? Confunden a ‘La Jesuu’ con Rihanna por está razón

Rihanna se robó todas las miradas durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2023, no solo por su destacado performance en el estadio, sino también por algunos rumores sobre su físico. Pero no fue la única que figuró durante este momento, ya que ‘La Jessu’ fue comparada con la cantante por una particular razón.

La influencer colombiana ha estado en bajo perfil desde hace algunas semanas, después de desatar un escándalo en las redes sociales al publicar una serie de historias en donde indicaba que había sufrido una traición de parte de una persona cercana a ella. Tiempo después se reveló que se trataba de su socio conocido como ‘El Jesuu’, dejando ver que se desligó por completó de él.

Puede leer: ¿'La Jesuu’ fue traicionada por un socio cercano? Esto dijo la influencer

Sin embargo, después de este evento, La Jesuu ha continuado con la misma energía y su curioso sentido del humor al publicar diversos videos en sus redes sociales, demostrando que este traspié no le ha afectado en lo absoluto. Y un ejemplo es el cuidado que le puso a las publicaciones a propósito del Super Bowl 2023, celebrado el 12 de febrero.

Durante ese mismo día, la joven publicó una selfie en la que aparece con el cabello un poco alborotado, pero con un maquillaje de noche bastante detallado, tal y como lo suele usar la intérprete de ‘Umbrella’. Y a a propósito de este detalle, la creadora de contenido publicó una conversación en donde uno de sus seguidores la confunde con Rihanna

“¿Rihanna eres tú?”, escribe el internauta en reacción a la selfie de la colombiana. Ante esto, ella responde “Rihanna después del remate del súper bowl”.

Lea también: Rihanna tocó su pancita y otros mensajes ocultos que seguro te perdiste en el medio tiempo

Además de este detalle, La Jesuu se mostró bastante interesada por el show de medio tiempo del evento deportivo, quedando intrigada sobre la apariencia de Rihanna y los rumores de embarazo que circulan alrededor de ella.

También defendió a la cantante de aquellos que la criticaron por presentar un espectáculo “pobre”. “Anda a hacerlo vos entonces. Y más que esa pelada está preñada, mija. Recién parida, recién preñada, lo que sea”, dijo La Jesuu en sus historias.