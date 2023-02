Show de medio tiempo en el SuperBowl: ¿Rihanna está embarazada?

¿Rihanna está embarazada?, es la pregunta que se están haciendo los espectadores del Super Bowl 2023, luego de la aparición de la cantante en el escenario. Luciendo un traje completamente rojo ha sembrado la duda en todos los televidentes.

Apple Music, el nuevo patrocinador del Halftime Show o espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, reveló que la cantautora y empresaria barbadense Rihanna, sería la encargada de la presentación y que tendría una duración de 13 minutos.

Puede leer: Rihanna reaparece a horas del Super Bowl con su look más arriesgado y rompedor

¡La espectacular entrada de Rihanna en Súper Bowl celebrando su vuelta a esta después de 4 años!pic.twitter.com/z9apx7mb6G — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #AntManAndTheWaspQuantumania (@QuidVacuo) February 13, 2023

Presentación de Rihanna en el Super Bowl

Los millones de espectadores que tiene el intermedio del Super Bowl se cuestionaron si la artista está embarazada y así lo dejaron ver a través de las redes sociales.

“Divina @rihanna, embarazada. Rompiendo estereotipos. Sencillo y hermoso el show”, “no salió Tom Holland pero no importa porque vimos a Rihanna embarazada”, “Me gustó el show del #SuperBowl Pero nunca cache el sonido estaba como a destiempo con la voz y Rihanna estaba embarazada? Jaja en fin. Estuvo bueno igual”.

“Y así nos enteramos que Rihanna está embarazada otra veeeez”, “Rihanna embarazada es digna de admirar y más cuando está en el aire en ese piso”, “El primer bebé de Rihanna tiene 9 meses y está embarazada, con esa panza tiene que tener como 4 meses. Yo le llamo valentía y tener dinero de sobra para tener los hijos que quiera” y “Yo siendo Apple no le doy el medio tiempo sabiendo que esta embarazada, que tenga a su bebe y se lo doy el año que viene . La verdad yo a rihanna la amo con locura pero después de esto se nota que ya no quiere nada con la música.

“Ey me gustaron las canciones de Rihanna pero no el #HalftimeShow osea esperaba una producción mas impactante y entiendo que está embarazada pero igual del show solo salvo las tarimas flotantes de resto que con ganas de más” y “Se veía divina, la puerta en escena muy chévere. Pero le faltó. Si está embarazada, era la oportunidad perfecta para que invitará uno que otro para que no abusara tanto del playback. El rojo le queda divino y hasta le hizo publicidad”.