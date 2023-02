Margarita Rosa de Francisco reveló los retoques estéticos que se ha hecho y que no se los hará más

Son casi seis décadas de edad las que tiene la presentadora, actriz y cantante Margarita Rosa de Francisco, el tiempo no ha pasado en vano, pero lejos de cualquier cosa sigue viéndose imponente.

Luego de activarse por medio de su red social en TikTok, la única que mantiene abierta luego de haberse dado de baja en las demás tras los continuos enfrentamientos con la comunidad digital, ha decidido revelar que quiere ver la forma en la que envejece, pues lo considera un espectáculo.

“Me llama la atención que aquí en TikTok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy. Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso. Quiero ver, o sea estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”.

Con la revelación de la nueva postura de Margarita Rosa de Francisco también precisó que la crisis de la edad la vivió años atrás, por lo que en su momento sí decidió en algunas de las partes de su rostro hacerse algunos retoques estéticos. Y pese a que ya no se los hará si considera que al menos desea cuidarse la piel.

“Antes cuando tenía por ahí 40 y pico si me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios, y bótox en todas partes, me puse relleno acá. Bueno, eran cosas que se iban con el tiempo, pero pues ahora, creo que ya no, desde la pandemia ya no me volví a hacerme nada para la piel, eso sí me gustaría, me parece chévere, pero no me lo volví a hacer desde que nos encerramos todos en la casa. La pandemia me enseñó a aceptarme físicamente como estoy”.