Margarita Rosa de Francisco confesó la razón por la que se fue de las redes

Desde hace varias semanas, la cantante y actriz Margarita Rosa de Francisco fue el epicentro y blanco de graves críticas y hasta de insultos por su pensamiento y expresiones de carácter político en la mayoría de sus redes sociales.

Y ante esto la posición de la también escritora y presentadora de 57 años decidió cerrar la todas sus redes sociales esto frente a diversos temas y la constantes respuestas que recibió, pero exceptuando la de TikTok.

Ahora con un video en el que sale desde la intimidad de su hogar y acompañada repentinamente por uno de sus gatos ha revelado los motivos, pero también el porqué decidió quedarse solamente en TikTok.

“Si está es mi cuenta de TikTok oficial, no tiene el chulito, pero soy yo la que ha venido posteando últimamente aquí, fue la única cuenta, la única red curiosamente que no cerré, porque me fui definitivamente de Twitter, de Facebook, de Instagram, básicamente porque estaba aturdida con el ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, contó en primera instancia Margarita Rosa de Francisco.

Indicó que por los momentos solo está en la red social TikTok y que próximamente saldrá un libro a manos de Penguin Random House que llevará por nombre ‘Margarita Va Sola’, por lo que mantendrá esa cuenta para los posibles lectores.

“Entonces pues vamos a ver cómo nos resulta ese experimento, creo que se pueden hacer cosas muy creativas por acá, aunque ya sabemos que todas las redes tienen el potencial de ser tóxicas, estoy solamente en TikTok”, enfatizó la también protagonista de ‘Café Con Aroma De Mujer’ Margarita Rosa de Francisco.