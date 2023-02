¿Hubo fraude? Esto dijo la Miss Colombia de la polémica elección de R’Bonney Nola Gabriel como Miss Universo

Maria Fernanda Aristizábal, la representante colombiana en Miss Universo, tuvo un paso muy destacado en su carrera por la corona de la belleza, tanto en Colombia, como en el certamen internacional. Por la pandemia generada por el covid-19 estuvo durante varios años como señorita Colombia, eso también le ayudó para estar más identificada con su rol y por eso logró hacer una buena presentación en la gala decisiva del Miss Universo.

En este evento que es conocido como el más importante de la belleza a nivel mundial, fue escogida como la mujer más bella del planeta la representante de Estados Unidos, R’Bonney Nola Gabriel. La elección causó bastante controversia porque muchas personas consideraron que no era la mujer indicada para darle este reconocimiento, incluso muchos creyeron que la corona se la darían a la miss Venezuela, Amanda Dudamel.

Los rumores de un fraude empezaron a escucharse desde el mismo momento en que se estaba llevando a cabo el evento, al ver que la corona se disputaría entre la miss Estados Unidos y la Miss Venezuela. Y al confirmarse la elección las redes explotaron asegurando que todo había sido planeado. Frente al tema ya se han referido varias personalidades públicas, entre las que se encunetra la virreina Amanda Dumel, y ahora lo hizo María Fernanda Aritizábal, la representante de Colombia.

La colombiana fue cuestionada por el hecho del supuesto fraude, ante esto dijo “año tras año siempre se dice que hay fraude, yo la verdad no sé nada de eso”, a lo que agregó “no puedo hablar sobre ese punto porque no tengo pruebas”, tratando de alejarse así del polémico tema que no deja de sonar aunque ya pasaron varios meses desde que fue el reinado.