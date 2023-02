Nina Caicedo descubrió porqué tiene una alerta migratoria por la que no la dejaron entrar a México

Recientemente se conoció la terrible experiencia que tuvo que vivir la reconocida actriz Nina Caicedo cuando fue inadmitida en Cancún, México; a donde había llegado para celebrar su cumpleaños. En Migración le informaron que no podía ingresar porque tenía una alerta migratoria. Un par de días después logró descubrir qué fue lo que pasó y que habría sido la razón para que no la dejaran entrar.

La actriz permaneció durante 20 horas retenida sin tener acceso al celular ni a sus pertenencias. “La sala era un hueco horrible, lleno de basura, con huecos en las paredes, con las colchonetas grises tiradas en el piso. Familias enteras con niños ahí encerrados. ¡Oh sorpresa! La mayoría eran colombianos”, le contó a La Red.

Nina Caicedo descubrió la alerta migratoria

Una vez en el país, se dedicó a revisar las causales que podrían haber conducido a que Migración México decidiera establecer una alerta y que por esta razón fuese inadmitida.

“Hice un viaje para saber qué cosas necesitaba para poder trabajar en México, porque si me dan una visa de trabajo, voy trabajo y me devuelvo. Pero, allá me dijeron que lo mejor era tener unas citas con algunas productoras, en donde me decían que estaba difícil cuando los actores vivíamos en otros países y que ahora el proceso de selección lo preferían con gente que trabajara en México, para que no tuvieran que pagar los traslados”, relató.

Ante la situación, Nina decidió consultar con algunos de sus amigos que ya estaban trabajando y viviendo allá, sobre la manera que habían hecho para poder tener todo legal y por esto contactó a una empresa que se ofreció a ayudarla.

“Tengo mails en donde yo le mando los archivos que me piden y me dicen que lo recibieron y que lo iban a enviar al área migratoria para iniciar el trámite y te decimos tiempos y costos. Todo iba quedar listo cuando yo tenía que hacer un viaje a México en donde yo tenía que firmar unos documentos y pagar todo el proceso. Pero, eso no llegó hasta allá porque no quedé en el personaje. Como no quedé, abandoné el proceso. Nunca me imaginé que estaba haciendo algo malo”, comentó.