La jueza Vivian Polanía reta a la censura de Instagram con candente video, que algunos toman como su celebración

El caso de la jueza Vivian Polanía ha desatado un mar de comentarios a favor y en contra, todo empezó cuando en medio de una audiencia virtual se le activó la cámara de su computador y se le pudo ver en la cama fumando y ligera de ropa, en el video incluso se le escucha decir a uno de los asistentes a la reunión ‘jueza tiene la cámara activada’, por lo que la mujer procede a apagarla y continuar con la diligencia.

No obstante el hecho no pasó desapercibido y se empezaron a escuchar voces de rechazo al tratarse de una empleada pública que estaba en medio de una reunión formal y más allá de encontrarse en su casa algunos consideran que esta no era la forma correcta de atender la diligencia y el tema terminó escalando hasta la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, quien informó a final de noviembre que la jueza había suspendida por tres meses sin recibir salario.

Pero tras varias deliberaciones, el 7 de febrero decidieron revocar la decisión de suspenderla del cargo, restituyéndole así sus funciones como jueza, ya que no encontraron razones para verse impedidos de continuar con las investigaciones estando la mencionada Polanía en sus funciones, aunque también ordenaron a la seccional que continúe el proceso en su contra por la conducta que manejó en aquella audiencia virtual, es decir, no ha quedado liberada de una posible decisión disciplinaria.

Sin embargo, Polanía compartió un candente video un par de días después de su restitución, lo que muchos ven como una celebración por parte de la jueza a la decisión tomada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para su fortuna, Instagram no decidió censurarlo o se le hubiese sumado un problema más, vale recordar que tras el escándalo la cantidad de seguidores en su cuenta se disparó y actualmente tiene 406.000