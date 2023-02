Revocaron decisión y polémica jueza Vivian Polanía fue restituida en su cargo, ¿por qué?

La polémica jueza de Cúcuta Vivian Polanía recuperó sus funciones judiciales luego de haber recibido una suspensión de sus labores durantes tres meses en un proceso disciplinario.

Desde la denuncia de una conducta inapropiada, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) compulsó copias a la Comisión Seccional de Justicia de Norte de Santander para que se investigara a la jueza de Cúcuta, Vivian Polanía, que apareció acostada en la cama, con poca ropa y fumando durante la realización de una audiencia.

Este hecho ocurrió en medio de una audiencia virtual en la que decidía la libertad de un sujeto en Cúcuta, cuando dejó la cámara encendida y fue captada fumando y en ropa interior, lo que ha generado miles de críticas en redes sociales. El pasado 21 de noviembre a la jueza había sido tomada la decisión de suspender a la jueza, sin embargo un magistrado ponente argumentó que esta medida provisional no cumple con los requisitos necesarios para ser impuesta.

“De los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta el tercero de ellos pues no se menciona como la disciplinable podía interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas, antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”, comentó al respecto de esta medida el magistrado ponente Alfonso Cajiao.

Por esta razón, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ordenó la restitución en su cargo de la jueza Polanía, pero también ordenó a la seccional que continúe el proceso en su contra por la conducta que manejó en aquella audiencia virtual.

Cabe mencionar que no era la primera vez que la jueza Polanía había sido objeto de un escándalo por las publicaciones que hacía, ligera de ropa, en sus redes sociales. Polanía, que es especialista en Derecho Constitucional y candidata a mágister en Derecho con Énfasis en Derechos Humanos, se vio en vuelta en una gran polémico pues estuvo cerca de ser denunciada en el Consejo Superior de la Judicatura, porque, según sus opositores, con sus fotografías en sus redes sociales incurre en actividades ajenas a su ejercicio que dañan la confiabilidad de sus funciones.

Ante este escándalo, la jueza ha contestado que “no es delito fumar”, una de las conductas que estaba realizando en este momento. Además, también sugirió que no debería ser juzgada por el contenido que publica en sus redes sociales y que ella es una jueza con experiencia y decoro.