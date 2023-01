¿Julieta Piñeres y Aída Victoria Merlano se odian?, así se refirió la presentadora

Aída Victoria Merlano es experta en contar todo lo que le pasa en su diario vivir, sobre todo porque siempre es protagonista de cosas que solamente le suceden a ella. En medio de una fiesta, parece que las dos famosas se encontraron, pero no fue tan agradable como lo esperó Aída.

Es normal que entre famosos se saluden y hasta se tomen fotos, teniendo en cuenta que trabajan en el mismo ámbito de redes sociales.

Encontronazo entre Aída Victoria Merlano y Julieta Piñeres

En medio de eso, Aída Victoria Merlano compartió en sus redes sociales la oportunidad que tuvo con de conocer a Julieta en una fiesta de año nuevo, según reveló su amigo Santiago, pero que el acercamiento no había sido el mejor, pues según Aída, era un poco odiosa, “No era porque ella lo quisiera mirar mal, es porque ella es fan de Rosalía”, afirmó la creadora de contenido.

Sin embargo, Julieta se defendió asegurando que ella no supo nunca nada de dicho encuentro. En medio de una entrevista para ‘Lo Sé Todo’, Julieta aseguró:

“Me muero de la pena, pero jamás los vi, ni me enteré ni nada. Pero no. Aparte de que estábamos en la misma fiesta, de verdad, nunca nos cruzamos ni nada. Yo ni me enteré de eso [risas], pero me enteré por ellos. Pero jamás me enteré de que ella había estado en la fiesta, ni la crucé, ni la vi, ni nos cruzamos, ni nada” aseguró Julieta, dejando claro que entre ellas dos no había ninguna enemistad.

“No hubo pelea en mi mesa, yo pasé un tiempo fantástico con mis amigas. Cuando me contaron de eso, la más sorprendida y la primera que se estaba enterando a través de ellos, fui yo. Además, yo tengo cero líos”, terminó por decir, pues incluso en esa oportunidad estaba con Laura Tobón.