Luisa Fernanda W habla de sus implantes y cuándo tiene pensado quitárselos

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram que la creadora de contenido y también cantante Luisa Fernanda W respondió a uno de los cuestionamientos sobre sus senos.

En la interrogante se lee “¿Te sientes bien con el tamaño de los implantes de tus senos, no crees que exageraste un poco?” y ante esto Luisa Fernanda W, quien se encuentra en Cartagena para la celebración del cumpleaños de su pareja Pipe Bueno, contestó con su estilo característico.

“Si me puse unos implantes grandes, es porque quería mis senos grandes. A mí me encantan mis tet… grandes, si el algún momento, no sé, cambio de opinión, pues lo medito y veo si me las quito o no me las quito, pero en este momento, en este preciso instante de mi vida amo mis te… grandes, me encanta la verdad, me gusta, me siento cómoda, me siento espectacular, me gustan mucho”, contestó Luisa Fernanda W agregando que se puso 510cc.

Se ha demostrado que la mejora de autoestima es un aspecto que influye a la hora de que una mujer decida someterse a una cirugía de aumento de pecho. Ya que actividades tan cotidianas como ir a una playa o piscina, elegir un tipo de ropa, reparo para desnudarse o el empleo de rellenos que pueden incomodar son algunos de los problemas más habituales entre quienes tienen algún complejo con el tamaño o forma de los senos.

Así, los efectos a nivel psicológico que se consiguen tras una mamoplastia son, en casi la totalidad de casos, muy positivos, mejorando la autoestima y la seguridad en la mujer que lo decida.