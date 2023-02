Yina Calderón encaró a la periodista que la calificó como una “piñata”

Se trata de la periodista Natalia Arroyave, a quien en el pasado mes de mayo del año 2022 le tocó redactar una nota en la que resaltó la vestimenta de la empresaria y también DJ Yina Calderón, lo que significó la replica de otros portales informativos.

Ante esto la polémica Yina Calderón recordó el momento con gracia al coincidir con la periodista Natalia Arroyave en lo que parecía ser un café en el que pasaron gran parte de un día.

“¿Ustedes se acuerdan una vez yo fui a unos premios y parecía una piñata? ¿Y salieron los medios de comunicación y una periodista a decir que yo era una piñata? Pues véanla aquí”, manifestó de manera efusiva Yina Calderón.

“Dicen que al que no quiere caldo, se le dan dos trazas. Vea, a mí cuando me ponían a escribir de esta señora yo decía ‘Noooo’. Bueno, hoy he estado toda la mañana con ella y debo decir que estoy gratamente sorprendida., ya le confesé que yo dije que su vestido parecía una piñata y ya”, agregó la periodista Natalia Arroyave.

¿Cómo era el vestido de Yina Calderón?

La pieza fue hecha por un diseñador de Barranquilla y tenía un compendio de falda y blusa semiabierta en la que se desprendidas pequeñas esferas de colores que le daban un tono divertido y dinámico al outfit.

“Decía que podías ir ‘de gala’ o ‘loco y divertido’, obviamente me fui ‘loco y divertido’ y no era la única. ¿Yo, qué culpa tengo? Había trajes más locos, deschavetados, más payasos, que el mío. Pero, el mío es el que llama la atención. ¿Yo, qué culpa, nenés? ¿Yo qué culpa, ser la que siempre llama la atención?”, contó en ese entonces Yina Calderón.