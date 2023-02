¿Se atrevería? Lina Tejeiro reveló si participaría en ‘La isla de los famosos’

Lina Tejeiro le ha mostrado a sus seguidores que ha pasado por varias pruebas complicadas a lo largo de su vida, desde sus rupturas amorosas hasta problemas de salud con los biopolímeros, saliendo adelante en todas las oportunidades. Y ahora en una historia reciente le dejó saber a sus fanáticos qué tan dispuesta estaría a participar en un reality show lleno de complicados desafíos como ‘Survivor: la isla de los famosos’.

La joven ha estado frente a las cámaras desde muy temprana edad, iniciando a los nueve años de edad en la serie ‘Expedientes’. Luego de eso tuvo la oportunidad de figurar en ‘Padres e hijos’, producción que le dio el impulso para convertirse en la estrella que es hoy en día.

Puede leer: Lina Tejeiro apareció y mostró cómo va la recuperación de su cola

Pero no solo se ha limitado a participar en novelas y series, sino también en reality shows como ‘¿Quién es la máscara? y ‘Soldados 1.0′, dándole algo de ventaja en este formato televisivo.

Y a propósito de su experiencia en la televisión, Lina Tejeiro compartió en una de sus historias de Instagram algunas opiniones sobre La isla de los famosos, dejando ver que al principio su interés en el show empezó por curiosidad, pero al final terminó atrapándola.

Lea también: ¿Quién le terminó a quién? Juan Duque habló de su ruptura con Lina Tejeiro y contó detalles desconocidos

Además, hizo un análisis en relación a sus capacidades para poder desenvolverse en un reality como este, comentándole a sus seguidores qué tan dispuesta estaría a participar en un programa de supervivencia.

“Desde que empezó ‘Survivor: la isla de los famosos’ me lo empecé a ver por curiosidad. Y viendo los capítulos, porque me los he visto seguidos, me pregunto si yo iría a un reality de esos. Yo ya he estado en uno, pero era otro contexto”, explicó la actriz mientras se podía escuchar que en el fondo estaba viendo dicho programa.

“Esta rudo, literal, eso de sobrevivir, aguantar hambre, dormir en el piso. Esto es duro. Yo no creo que yo sea capaz. No, no creo”, concluyó Lina Tejeiro.