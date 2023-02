“La vejez da duro”: Miguel Varoni causó conmoción por video cantando y bailando durante una grabación

Miguel Varoni es un reconocido actor, productor y director, quien logró destacarse en el país en varias producciones televisivas, que incluso varios televidentes aún recuerdan y dejan en claro su indiscutible talento, en las que se destacan: ‘Pedro, el escamoso’, ‘La potra zaina’, ‘Los victorinos’ entre otras. Si bien, no se le ha visto en nuevas telenovelas, si ha estado llevando a cabo otros proyectos.

El argentino suele ser muy activo en sus redes sociales, en donde muestra con quienes suele compartir a diario. Además, de aquellos proyectos que planea adelantar, sin embargo, no han pasado desapercibido no solo sus declaraciones sino que también, lo que ha producido preocupación entre sus seguidores, su aspecto físico.

Aunque ha dejado claro que no tiene problemas de salud, las críticas no han faltado por parte de sus seguidores. Varoni en su última publicación volvió a generar revuelo, pues se le vio bailando y cantando en medio de algunas grabaciones. El clip rápidamente comenzó a viralizarse a través de las redes sociales, en donde los comentarios con respecto a la situación no se hicieron esperar.

Aquellos que más se destacan en el video, es que ahora el reconocido actor estaría viviendo las consecuencias de al parecer, no realizar ejercicio durante varios años. Sin dejar de lado, los cambios que ha tenido con el paso de los años, siendo estos los más que evidentes.

Asimismo, agradecieron que sus condiciones de salud fuesen las más óptimas, pero no dejaron de lado, los comportamientos que ha tenido en repetidas ocasiones, indicando que estas no resultaron ser para nada graciosas e incluso fueron catalogadas como fuera de lugar y también, que su faceta como bailarín y músico no le queda del todo.

Lo que queda claro es que a pesar de las críticas que Miguel pueda llegar a recibir está enfocado en seguir dándose a conocer en las distintas producciones internacionales de las que hace parte no solo como actor, sino que también, director y productor.