Anuel AA acaba de confirmar que ya no está con Yailin “por cosas de la vida”

A pocos días de que nazca su primera hija, Anuel ha confirmado que las cosas no están para nada bien con la mamá de su hija. La relación de los dos famosos ha ido bastante rápido en comparación a lo que se desarrolla una relación común y corriente. Así mismo, a los meses de haberse casado, todo ha terminado.

Lea también: Lina Tejeiro mostró su cola al desnudo y la cicatriz que le dejó la operación

Lo cierto es que la pareja nunca fue la predilecta de usuarios en internet, sobre todo porque Anuel por esos meses seguía pidiéndole a Karol G un perdón. Además de eso, Yailin siempre dejó claro que la colombiana no estaba en sus quereres ni siquiera para disimular cuando sonara una canción de ella, pues hay que recordar que hasta Anuel le lanzó un hielo cuando sonó Karol G.

Ante esto, desde mucho antes de que se casaran, usuarios en internet no le deseaban muchas cosas bonitas ni mucho menos prosperidad a ninguno de los dos. Contra viento y marea, llegaron a casarse, pero lo que rápido sube, rápido baja.

Las polémicas de una infidelidad por parte de Anuel no se hicieron esperar y hasta de una pelea física en una de sus casas de Miami. Sin embargo, un ramo de flores gigante confirmaría que la pareja estaba de nuevo unida.

Lea también: Erika Zapata lució de amarillo y en redes no pudieron dejar de ‘echarle los perros’

Anuel AA confirmó que terminó con Yailin

Ahora, esperando su primera hija que se llamará Cattleya, Anuel AA confirmó en medio de un video que ya no está con Yailin:

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida, pero ella está embarazada. Queríamos estar juntos y tener una familia, estar bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no es así. No voy a hablar más de porque sí, de porque no. Allá en República Dominicana apoyan a Yailin y ella está trabajando con cojones y a pesar de todas las cosas negativas ha perseverado. Yo la voy a seguir apoyando con su música para que siga facturando”

Aseguró que era una excelente mujer con un buen corazón y usuarios no parecen sorprendidos de dicha separación.