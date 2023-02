Estos han sido los participantes y sus motivos para salir de ‘La Isla De Los Famosos’ ¿Vienen más renuncias?

El formato de ‘Survivor La Isla de los Famosos’ llevó a 22 personalidades del mundo del espectáculo colombiano entre deportistas, humoristas, actores, cantantes, locutores, cocineros y empresarios que no tendrán más que sobrevivir a las precariedades que se presentarán en la isla desierta en las que les toca afrontar las peores pruebas.

La renuncia de Manuela Gómez y Mateo Carvajal

En el segundo día en ‘La Isla De Los Famosos’ a las 6:50 p.m. Manuela Gómez vivió delante de la tribu Koi, conformada en ese entonces por Juan Carlos Arango, Tania Robledo, Juan Palau, Lina Real y Leonardo Morán, una fuerte crisis que la impulsó a dar gritos de desesperación.

Pese a que a las horas ya se había recuperado al otro día antes de iniciar la segunda prueba elevó su voz ante Tatán Mejía para alegar que se retiraba de la competencia y que era una decisión irreversible ante la insistencia del presentador.

Ante esto Manuela Gómez salió antes de iniciar la prueba con la promesa de que sería atendida por personal de salud especializado en el tema y es así como fue trasladada desde la Isla a Bayahibe a una consulta con la psicóloga general Ruth Esther Marte.

“No estoy pensado ya ni como equipo, ni vamos a ganar las pruebas, yo quiero estar en mi casa, así me tenga que ir con los brazos vacíos. Sentí mucho desespero, mucho agobio y perdí el control. Hasta echarme al mar. Me quebré por completo, me sentía muy triste, me sentía desesperada, y sufro muchísimo de depresión” — Manuela Gómez

“Siempre, yo soy adoptada, tengo una historia de vida triste, y entonces lo que no quiero es que de pronto en una reacción de esa inconsciente yo pueda lastimar a un compañero, o le pueda gritar a un compañero mal o lo hiera. No me siento en la capacidad, me siento triste quisiera retirarme en este momento”. — Manuela Gómez

Ante el diagnóstico y la salida de Manuela Gómez también llegó la salida de uno de los más fuertes como lo es Mateo Carvajal, quien pertenecía a la tribu Espartos, y también vivió situaciones similares e incluso pensó en hacerse daño con un machete.

La salida de Tania Robledo

Más adelante llegó la primea prueba de inmunidad de las tribus, la cual perdió Koi, y ante el señalamiento de Juan Palau la actriz Tania Robledo decidió salir a defenderse, pues se les acusaba de no retener la suficiente agua para llenar el recipiente final que les garantizaría el paso a armar el rompecabezas y superar la prueba.

“Yo hago lo que puedo, ¿Si me entiendes? Aquí nadie es más que nadie hay que aclarar ante las cámaras, nadie es más que nadie por ser más fuerte” — Tania Robledo

Ante esto Lina Real lo tomó como una clara indirecta que la molestó, por lo que de inmediato le replicó “Ay a mí no me esté tirando con lo de fuerte que ya me tiene hasta la mierd… ya está, yo no te estoy diciendo nada, ni siquiera estoy hablando, aquí nadie es más que nadie, aquí todos estamos trabajando, si usted no trabaja eso es problema suyo”.

Pero los dimes y diretes siguieron mientras Lina Real mandaba a callar a Tania Robledo lo que terminó de enervar a la actriz y agregó una frase que terminó de molestar a Lina Real. “Vaya a callar a su hija, a su familia, a mí no me venga a callar”, Tania Robledo.

Luego Lina Real, quien se había levantado del lugar regresó para pedirle que con su hija no se meta, y ante esto Tania Robledo aseguró “No me voy a fracturar por eso”. Y esto pareció un presagio, porque minutos más tarde se cayó y se fracturó por lo que tuvo que ser atendida de emergencia y traslada a Bayahibe desde la isla Saona.

La eliminación de Juan Carlos Arango

Los cinco participantes de la tribu Koi llegaron al concejo tribal, en donde encendieron su respectiva antorcha con fuego la cual representaría su presencia en la isla Saona. Luego de una extensa conversación con Tatán Mejía, cada participante pasó a anotar el nombre de su amenazado.

La primera de ellas fue Lina Real, quien dijo “Hoy mi voto es para Juancho Arango, va a ser uno de los votos más difíciles para mí”. Seguidamente lo hizo Camilo Sánchez, quien también votó por Juan Carlos Arango.

Acto seguido fue el turno de Leonardo Morán quien dijo “porque te quiero y porque eres un triunfador” refiriéndose a Juan Carlos Arango a quien seguidamente llegó su oportunidad de votar y agregó “Voto por Juan Palau porque lo saque a la suerte porque a los tres los quiero mucho y no quería perjudicar a nadie”. Y finalmente el voto de Juan Palau que también iba para el actor.

Al finalizar Tatán Mejía hizo el conteo de votos que ya daban como perdedor a Juan Carlos Arango, quien inmediatamente abandonó ‘Survivor La Isla De Los Famosos’.

“Ustedes son monstruos, berracos, sigan luchando, no se vayan a pelear entre ustedes, que eso puede ser el fracaso, y ánimo, ojalá lleguen lejos y hasta de pronto ganen” — Juan Carlos Arango

La inesperada renuncia de Macnelly Torres

En el último capítulo las tribus se presentaron para competir en una prueba por un beneficio, la tribu Koi y Espartos tuvieron un final memorable pues por escasos segundos Leonardo Morán logró completar la prueba y darle un punto a su equipo, en una competencia bastante reñida. Al finalizar el exfutbolista Macnelly Torres alzó su voz y anunció que se retiraba de la competencia.