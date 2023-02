Conozca cuál es la “pareja” que se formó en ‘La Isla De Los Famosos’

Delante de las cámaras parecía una cosa, pero cuando el Sol se ocultaba, la oscuridad llegaba y los mosquitos se hacían presentes, era una situación totalmente distinta en ‘La Isla De Los Famosos’.

Puede leer: Marcela Reyes responde a los ataques tras su salida de ‘La Isla De Los Famosos’ por delicado estado de salud

Y es que en el más reciente capítulo del programa televisivo que llevó a 22 celebridades colombianas a Republica Dominicana, específicamente a la isla Saona, se reveló la situación de dos participantes que llamó la atención de muchos.

Durante el concejo tribal el conductor Tatán Mejía le pidió a las siete Amazonas quedaban, tras la salida forzosa de Marcela Reyes, que contaran cómo les había ido durante esos diez días en la playa y si se había creado algún lazo de profundo apoyo entre todas.

La pareja de ‘La Isla De Los Famosos’

De inmediato pasaron a contar que Catalina Londoño y Margarita Reyes hacían como especie de madres protectoras para las demás concursantes, pues al estar en continuo movimiento siempre buscaban las provisiones para alimentar a las demás, como si de una manada se tratara.

Puede leer: Sara Uribe es la segunda eliminada de ‘La Isla De Los Famosos’

Pero Yina Rose salió a resaltar que ella y Diana Gil hicieron una especie de binomio que se acompañan cada noche para poder dormir juntas.

“Tengo una pareja, en esta tribu tengo una pareja, tengo a Diana que ha sido, mejor dicho, nosotras dos hicimos un matrimonio acá” — Yina Rose

“Somos las que nos entrepiérnanos, vea yo no me entrepierno ni con mi esposo. Es más, mi esposo debe estar viendo esto y decir ‘Ah con ella si se entrepierna y conmigo no’”, agregó.

Hasta un trío hubo

Por otra parte, Paola Usme contó que su alianza a la hora de poder descansar y protegerse en las noches, era con Marcela Reyes y Sara Uribe, ya que por venir de la misma región se entendían mejor.

“En cambio, yo hice un trio con Marcela y con Sara” — Paola Usme

“Dormía todas las noches con Marcela, y me va a hacer mucha falta porque dormíamos en cucharita, yo les contaba a ellas que como Marcela tenía una nalga tan grande, me calentaba mucho, me va a dar duro”, dijo Paola Usme.