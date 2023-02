Macnelly Torres confesó los verdaderos motivos que lo obligaron a dejar ‘La Isla De Los Famosos’

En la emisión del octavo capitulo de ‘La Isla De Los Famosos’ que correspondió a la prueba por insumos en la que se enfrentaron las tres tribus el exfutbolista Macnelly Torres hizo saber que renunciaba a la competencia luego que Koi ganará por segundos a Espartos.

El exparticipante dio a conocer algunos motivos en ese momento, pero recientemente ha profundizado más sobre ellos y no solo se trató de asuntos familiares, sino al desgaste que ya tenía luego de una semana en la isla Saona.

“Realmente un tema familiar que ya venía de hace días obviamente haciéndome como eco en la cabeza. En los momentos donde por ahí que estábamos en la isla mirábamos para todos lados no encontramos de pronto con que alimentarnos, el agua con que nos hidratábamos nos hacía daño en el estómago, mirábamos hacia el mar, a lo lejos, que no había que pescar. Y después que en la competencia sentí que dimos el 100 %, en que ganamos varias pruebas seguidas y la recompensa no daba para tener uno siquiera 12 horas de bienestar, o como nos vamos alimentar, ahí fue donde llegué al tope de mis necesidades”, contó Macnelly Torres.

Macnelly Torres fue el segundo miembro de Espartos en renunciar, así como tercer concursante bajo esa misma condición, y el quinto en salir de la competencia, pues Manuela Gómez de Koi y Mateo Carvajal salieron a la par. Seguidamente al abandono forzoso de Tania Robledo y la eliminación en el concejo tribal de Juan Carlos Arango.

“Ese día que me levanté débil, me levanté descompensado, el cuerpo me estaba pidiendo descanso, poder dormir y alimentarme mejor, por un tema de salud decidí tomar la decisión”, finalizó Macnnelly Torres. Ahora se presentará un nuevo concejo tribal en el que una de las Amazonas saldrá de la competencia por medio de votación de esa tribu.

