Yeison Jiménez hace fuerte revelación sobre mujeres que casi lo violan en un hotel

Yeison Jiménez ahora mismo es uno de los cantantes más famosos de Colombia, por ende, la cantidad de mujeres y hombres que tiene como fanáticos es gigante. Dicho amor se nota en cada concierto que da Yeison, ya que, generalmente, siempre están los lugares llenos. Sin embargo, Yeison no ha tenido del todo situaciones agradables con fanáticas, pues en una entrevista reveló cómo dos mujeres casi lo agreden sexualmente.

Sin duda, los hombres también han tenido malas experiencias con mujeres que se dejan llevar por la emoción de tener a su cantante favorito. Generalmente, se trata de un agarrarlo con fuerza, tratar de buscar un beso de alguna forma, o hasta coger su cuerpo irrespetuosamente.

Yeison Jiménez reveló que dos mujeres casi lo violan en un hotel

En medio de una entrevista que Yeison dio para ‘La Red’, confesó que la mayoría de veces no le afecta cuando una mujer trata de buscar algo más, porque entiende que fue un impulso de emoción.

Sin embargo, en una oportunidad, las cosas se subieron de tono cuando el artista se estaba hospedando en un hotel:

“Tocaron la puerta y yo abrí y había dos muchachas tomadas y se entraron al cuarto, y una se acostó en la cama, y la otra se empieza a desvestir. Estaban mojadas, venían de la piscina y me decían que no se iban a salir hasta que yo no les hiciera el amor”, afirmó el cantante.

Pero no fue la única vez en donde las cosas se salieron de control, ya que afirmó que incluso una mujer le escribía constantemente para saber cuánto podía pagarle por una relación sexual:

“Hubo una muchacha por Instagram que me escribía mucho que cuánto le cobraba para estar con ella. Me decía ‘mira, yo simplemente tengo mi dinero, soy una empresaria y cuánto me cobras para que estemos juntos’. Yo decía no, porque no soy ningún gigoló, pero sí fue curioso; me mandaba a decir ‘ponme una cifra’, ‘te estoy hablando en serio’. Una muchacha bien bonita”