La famosa Actriz Kristina Lilley decidió raparse y así fue el conmovedor momento

Kristina Lilley se ha dado a conocer por los años que lleva en la televisión colombiana, encarnando a la mamá de las hermanas Elizondo, un papel que se volvió icónico y pasó a la historia de las novelas colombianas. Sin duda, Kristina ha demostrado ser una de las mejores, pero, como se sabe, enfermedades como estas no tienen discriminación alguna.

Años anteriores, Kristina había tenido que lidiar con esta enfermedad, logrando superarla. La experiencia había quedado atrás hasta ahora, ya que confesó que de nuevo se le estaba cayendo el cabello, algo que la ponía muy triste.

A pesar del mal momento, la actriz ha tratado de mantener una sonrisa en su rostro. Por eso mismo, Kristina ha decidido tomar la delantera frente a su caída de cabello y ha decidido raparse, “un día difícil. Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente....valentía” terminó de publicar al lado del video.

Atrás de ella, apareció su yerno que le pasó la máquina, mientras ella lloraba y trataba de respirar lo que estaba pasando. Al final, el hombre la deja sola mientras ella se toma un tiempo y llora. Al final, se despide del video con una gran sonrisa.

En redes sociales se leyeron muchos comentarios de apoyo hacia la actriz, “Eres valiente e inspiradora, Kris. Abrazos fuertes y apretados para ti y tu familia que te acompañan”, “eres salud, eres perfecta, eres vida, eres luz. Solo hay cabida para eso en ti. Así sea”, “eres una bella, una valiente. Te admiro y te pienso desde el corazón, mi bella Cris” afirmaron algunos usuarios.