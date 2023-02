‘La Liendra’ contó lo que más le gustó de Dani Duke y quedará atónito con lo que dijo

Recientemente el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, hacía uno de sus en vivo de Twitch cuando tocó un tema que más que respuestas, lo que ocasionó fue dudas.

Puede leer: ¡Denle guaro que le dolió! Esto dijo ‘La Liendra’ sobre la relación de su ex Luisa Castro con Reykon

Y es que acompañado de su pareja, la maquilladora Dani Duke, este se refirió a lo primero que le gustó de ella, y no se trata de alguna parte de su cuerpo o gesto, sino en su dinero.

“Lo que más me gustó de Daniela es que era una persona que tenía el mismo nivel económico mío” — ‘La Liendra’

Ante la aseveración Dani Duke le cuestionó “O sea que te fijaste en mi plata”. Seguidamente continuó aseverando que ya había pasado por relaciones en las que él era quien aportaba debido a que las parejas que tenía ni siquiera trabajaban, por lo que hizo de este requerimiento casi que una ley para empezar con alguien de nuevo.

“Eso fue lo primero que me gustó de Daniela, la verdad sí, porque yo dije en mi vida, cuando yo terminé mi última relación como que normal, yo dije: ‘La única forma de que yo me vuelva a meter con alguien es que esa persona ya este bien económicamente y no necesite nada de mí, más que yo la quiera’”.

Indicó que en la actualidad no necesita nada de nadie, ya que posee las cosas básicas como lo es casa y carro, por lo que estimaba que quien llegase a su vida, debía tener las mismas cosas.

“Y no es porque alguien me haya marcado, porque yo soy un man que ya tiene sus cosas, su carrito, su apartamento, y no necesito nada de nadie, yo quiero una vieja así, o sea yo quiero una mujer que no necesite nada de mí y si a eso le van a llamar interés, entonces soy un interesado”, dijo ‘La Liendra’.