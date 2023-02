“Fue doloroso y estuve mal”: Jimmy Vásquez reveló los motivos de su separación en ‘Buen Día Colombia’

Jimmy Vásquez es un reconocido actor quien ha hecho parte de innumerables producciones, en las que se destacan: ‘Las muñecas de la mafía’, ‘Nuevo rico nuevo pobre’, ‘Escobar el patrón del mal’, entre otros. Si bien, luego de la pandemia no se la ha visto siendo parte de ninguna producción aseguró que está enfocado en varias producciones teatrales, siendo esta su más grande pasión.

Hace pocas semanas Vásquez confirmó su separación con Claudia Aguirre luego de más de 15 años de matrimonio. Aunque aseguró que no volvería hablar con respecto al tema, dejó claro que las cosas con su exesposa no dieron fin en malos términos. El actor aseguró que desde hace algún tiempo su relación no estaba pasando por la mejor etapa, por tal motivo decidieron ir a terapia para seguir adelante y recibir ayuda como familia.

Le puede gustar: Con dedicatoria incluida: Presentadores de ‘La Red’ despidieron a un importante personaje de su equipo

A pesar de los varios intentos por recuperar el matrimonio, estos fueron inútiles, incluso relató que el momento crucial para decidir irse de su hogar y separarse de manera oficial, fue una airada discusión que tuvo con Aguirre. Los dos se alzaron la voz mientras que estaban con sus hijos y el rostro de preocupación de los menores fue más que evidente. Días más tarde, Jimmy decidió recoger su ropa, algunos libros y alquilar un nuevo lugar.

Seguidamente, relató que actualmente cuenta con una buena relación con su expareja, pues ella le permite compartir con sus hijos cuando lo desee, recogerlo en sus distintas clases extracurriculares y también, pasar algunos fines de semana. Teniendo en cuenta que existen varios casos en que los padres requieren una orden para poder estar con sus pequeños.

También puede leer: ¿En serio? La erótica petición de las Amazonas a Tatán Mejía en ‘La Isla De Los Famosos’

Aunque resaltó que no ha sido una situación para nada fácil, ha buscado refugio en la actuación pues, son varios los proyectos que planea llevar a cabo. Sin dejar de lado, el ejercicio, según él, le permite hacer catarsis y relajarse física y emocionalmente: “me sacó los demonios trotando, haciendo ejercicio”.

Además, indicó que la pasó muy mal durante varios meses, pero el amor logra transformarse de una manera bonita, sin ningún tipo de rencor simplemente hay que saber cuando frenar y dejar las cosas en los mejores términos posibles, en donde sus hijos son su principal prioridad.