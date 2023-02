Camilo Sánchez reveló en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ lo que le negaban por su padecimiento

Hace poco en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ se vivió uno de los momentos más emotivos hasta ahora de la competencia y se trata del triunfo del miembro de la tribu Koi, el comediante Camilo Sánchez.

Y es que le tocó junto a el actor Juan Carlos Arango, el cocinero Leonardo Morán, el actor y cantante Juan Palau y la atleta profesional Lina Real enfrentarse a una prueba que para muchos estaba diseñada para que saliera, debido a que debía con jugar fuerza, estabilidad corporal y resistencia para ganarse la inmunidad.

Mientras los minutos pasaban frente a la pantalla, los 40 grados en la isla Saona, la cuerda, los nueve cubos con las letras que conformaban la palabra ‘Inmunidad’ todo parecía estar en contra, pero un revés de nuevo cambió el pronóstico, y Camilo Sánchez superó lo inimaginable.

Tras haber ganado dio unas palabras en las que hacía referencia a lo que es su vida, el síndrome de Tourette que padece y cómo por este se le han negado tantas cosas en el mundo y en especial en el área del espectáculo.

“No yo de hecho, creo que en vez de hacerme mal el Tourette acá, creo que me benefició fue como que han sido muchos años de intentar actuar y cosas así, que me obligaron a controlar el Tourette y a concentrarme, para que se me permitieran muchas cosas que no me querían permitir, entonces pues son muchos años de entrenar la cabeza para quedarse quieto cuando se requiere, aunque igual duele” — Camilo Sánchez

Tras el capítulo el comediante hizo un post con las imágenes de la competencia y el resultado, que se llenó de diversas reacciones por parte de los seguidores de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ quienes lo califican como un gran ejemplo para toda Colombia, y en especial para aquellos que sienten que no pueden.

“Siempre llevaré ese día, esa prueba conmigo, como un recordatorio constante de que nadie puede decirnos que somos o no capaces, solo uno sabe de qué es capaz. No importa cómo nos vean los demás, si no como nos vemos a nosotros mismos, amémonos y creamos en nosotros. Gracias a mi equipo y a todos los que ayer sufrieron viendo la prueba por celebrar este triunfo como un triunfo de todos❤️ cuando estamos unidos tenemos mucha fuerza 🤟🏻”.