Sebastián Vega vio a Laura Tobón “en pelota” y aunque parezca extraño, fue culpa de su esposa

El actor Sebastián Vega es recordado en Colombia por participar en diferentes telenovelas, pero quizás la que la mayoría de personas tiene más presente es ‘A mano limpia’, allí el artista presonificó al recordado ‘Baby’, quien se convirtió en el amor platónico de muchos fans por su apariencia ruda, pero a la vez romántico, desde entonces lo tienen más en cuenta que antes y aunque no esté tan activo sigue en la mente de muchas personas.

Laura Tobón por su parte, a sus 33 años ya tiene un largo recorrido profesional, en el que se incluye el modelaje y la presentación de programas de televisión, a los 15 años la bogotana incursionó con las pasarelas y con el paso de los años se ha convertido en una de las caras más representativas del modelaje en el país. Ha participado en Colombiamoda, CaliExposhow, entre otros eventos reconocidos de este ámbito.

¿Por qué cruzaron caminos Sebastián y Laura?

Valentina Ochoa, la esposa de Sebastián Vega es modelo y participa en diferentes pasarelas de moda en Colombia, como es bien sabido, Laura también es la imagen de diferentes marcas y siempre es tenida en cuenta para los desfiles más importantes del país. Resulta que a Sebastián lo invitaron a una entrevista y allí contó varios detalles, entre esos, una ocasión en la que estaba acompañando a su esposa a un desfile y ella lo metió tras bambalinas para que la ayudara a organizarse para salir a pasarela.

Lo que no tuvo en cuenta es que claramente no estaba solo ella, había muchas más modelos y la mayoría ligeras de ropa, por el agite de estar entrando y saliendo deben cambiarse rápido una al lado de la otra. Entre esas Laura, quien según cuenta Sebastián le dijo a su esposa ”Mari... su marido qué hace acá, me está viendo en pelota?”.