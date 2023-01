“No hay mal qué por bien no venga”: María Nelfi pidió disculpas tras error en su show en ‘La Descarga’

‘La Descarga’ se ha convertido en uno de los programas más conocidos por los televidentes en donde cada uno de los participantes buscan llevarse el premio mayor, pero tendrán que enfrentarse a las distintas pruebas no solo musicales sino que también por la convivencia en el campamento.

Doña María Nelfi fue la encargada de abrir el show, la participante del equipo de Maía salió al escenario luciendo un gran vestido azul y un recogido en su cabello, acompañado con una flor. La mujer interpretó el tema ‘Cuando vivas conmigo’, una ranchera.

Su show estaba siendo todo un éxito, sin embargo, un silencio incómodo se tomó el escenario, segundos después la concursante recuperó el hilo de la canción como si nada hubiese pasado. Sin embargo, para algunos televidentes su voz también se vio bastante afectada.

Si bien, logró retomar el hilo de la canción segundos después volvió a olvidarse de la canción y quedó en shock durante algún tiempo. En aquel momento, los rostros de los mentores fueron quienes se llevaron toda la atención. Por su parte, Santiago no dudó en agarrarse la cabeza y la tristeza fue más que evidente.

Al finalizar su presentación, María Nelfi no dudó en pedir disculpas ante lo sucedido, “no hay mal qué por bien no venga”. Asimismo, enfatizó que este tipo de errores le pueden pasar a cualquiera y no es sencillo afrontarlos mientras las lágrimas caían por su rostro y abrazaba a Carlos Calero.

En medio de esto, le pidió a los mentores que la abrazaran y cada uno de estos no solo se acercó para abrazarla. También, la apoyaron y le dieron algunas palabras de aliento tras lo ocurrido en donde destacaron el cansancio al que debe estar expuesta, sin dejar de lado, la edad y la presión que se tiene en medio del concurso.