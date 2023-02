Karol G estrena canción y los fans se preguntan si era lo que estaban esperando con tantas ansias

A nadie le cabe duda que Karol G es una de las artistas más reconocidas de la actualidad, todas las canciones que lanza terminan ocupando los primeros lugares de los rankings mundiales. La paisa ha logrado ganarse un lugar en el mundo del reguetón, en donde usualmente son más comunes los artistas masculinos. La artista no solo es exitosa con sus grabaciones, también lo hace en las presentaciones en vivo en donde suele tener toda la boletería agotada.

La Bichota se ha encargado con su talento y forma genuina de comportarse en volverse una de las personalidades favoritas del ambiente del espectáculo, sus conciertos suelen tener boletería agotada, sus redes sociales cuentan con millones de seguidores, además, artistas de su género y otros géneros quieren hacer colaboraciones con ella porque saben que es casi tener el éxito asegurado.

A propósito de colaboraciones con la paisa, una de las que se ha hablado desde hace varios y parece que se hará realidad muy pronto es la que une a Shakira y a Karol G. Sus equipos de trabajo fueron vistos hace unas semanas en Barcelona reunidos y los comentarios aseguran que esa canción juntas ya está segura, solo que no la han querido confirmar. Incluso se decía que la canción llegaría al público el día del cumpleaños de ‘Shak’, es decir el 2 de febrero.

Karol G estrena ‘X si volvemos’

Todos esperaban el estreno de una canción y efectivamente así fue, pero no con Shakira, la Bichota estrenó este 2 de febrero un tema junto al cantante de Bachata Romeo Santos. Los fans de la paisa apoyaron el lanzamiento de su nueva canción con fervor, pero no faltan quienes quedaron con la insatisfacción al ver que no era la tan ansiada canción con Shakira.