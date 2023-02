Érika Zapata tuvo que salir a desmentir rumores en su contra ¿Qué molestó tanto a la periodista?

La perseverancia y el talento llevaron a la periodista Érika Zapata ocupar uno de los lugares con las que sueñan miles de colombianos que quieren hacer del periodismo una forma de vida, esa en la que el desempeño, las ganas y sobre todo el profesionalismo terminan siendo la gran llave al éxito.

Puede leer: Erika Zapata revela su foto “más triste” con un poderoso mensaje que le llegará al corazón

Es por ello que sus reportajes, con ese acento característico que la hace única en la televisión y su manera de contar las cosas, hace que cada trabajo se viralice y permita un mejor acercamiento con los televidentes.

Pero desde unos días, tras la salida de su camarógrafo muchos rumores comenzaron a rodearla por lo que ante esto ha decidido salir al paso para aclarar y desmentir lo que se dice.

“Necesito aclarar esto. Yo no me he ido ni me voy a ir de Caracol. Mi camarógrafo fue quien tomó otros rumbos. Algunos medios han utilizado la situación de manera sensacionalista para decir que me sacaron y ganar comentarios, seguidores y me gusta. Estoy feliz en mi trabajo”, escribió Érika Zapata en Twitter.

Necesito aclarar esto. Yo no me he ido ni me voy a ir de Caracol. Mi camarógrafo fue quien tomó otros rumbos. Algunos medios han utilizado la situación de manera sensacionalista para decir que me sacaron y ganar comentarios, seguidores y me gusta. ESTOY FELIZ EN MI TRABAJO. — Érika Zapata (@ericayasmin4) February 2, 2023

En otra publicación que acompañó con una fotografía precisó que está más que agradecida por la planta televisiva que le dio la oportunidad años atrás y que está más que feliz reportando a diario.

“Hace tres años, un medio de comunicación creyó en mí, me dio la oportunidad de mostrar mi trabajo y de aprender. Mi gratitud es infinita con Caracol. Trabajar aquí es un verdadero deleite”, remató Érika Zapata.

Hace tres años, un medio de comunicación creyó en mí, me dio la oportunidad de mostrar mi trabajo y de aprender. Mi gratitud es infinita con Caracol. Trabajar aquí es un verdadero deleite. pic.twitter.com/rVKqScYPOj — Érika Zapata (@ericayasmin4) February 2, 2023

Es de recordar que días atrás ante el adiós de su compañero la periodista decidió enviarle un mensaje públicamente a través de su cuenta de Instagram “Se me va Carlos Pérez. Igual, nos encontraremos en el camino”, escribió la antioqueña, respondiendo a un mensaje que había publicado Pérez en el que se le escucha decir “Bueno, no esté nostálgica que por ahí nos vamos a seguir viendo”.