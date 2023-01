“Un ejemplo a seguir” Camilo Sánchez se ganó la primera inmunidad en la isla y todo su equipo celebró

Survivor La isla de los Famosos, ha venido ganando televidentes con el paso de los días y ya casi se acerca en niveles de audicencia a los de su competencia, La Descarga, transmitido por el canal Caracol, lo que demuestra que las pruebas y las historias de los participantes del reality de RCN han resultado bastante llamativos y cada vez más personas se conectan con lo que sucede.

Uno de los personajes que más ha llamado la atención es Camilo Sánchez, el humorista que junto con Camilo Pardo hacen el programa de Youtube ‘F*cks news’, Sánchez quien es uno de los integrantes de la tribu Koi, padece el síndrome de Tourette, el cual le produce varios movimientos musculares involuntarios y secuenciales los cuales no se pueden controlar.

Por esto, desde que empezó el reality fue visto por otros participantes como uno de los concursantes ‘débiles’, pero al contrario de demostrar falencias por su condición Camilo se ha esforzado para ser de ayuda para su equipo y él mismo se ha hecho fuerte, diciendo que en lugar de ver el Tourette como una enfermedad lo ve como una fortaleza.

Y así lo demostró en la prueba de inmunidad individual en la que estaba participando contra sus compañeros de tribu para salvarse. La prueba requería que los participantes tuviesen paciencia y además pulso para no dejar caer las fichas que debían ponerse una sobre otra. Y ante todos los pronosticos, Camilo resultó ganador de la prueba y aunque el premio fue individual todos celebraron. “Lo celebramos como si hubiese sido la inmunidad de todos ... es un ejemplo a seguir para millones de colombianos”, dijo Lina, “el triunfo de este loco es para todos, aseguró Leo, “Ha demostrado la maquina que es es un berraco” Palau, Juancho elogió la persistencia del joven al no rendirse. Y el mismo Camilo dijo que: “Es una lección de que uno no debe subestimar a nadie”.