¿Quién será el primer eliminado de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’?

Desde el inicio de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ ya suman dos bajas, como lo son la de la empresaria Manuela Gómez, de la tribu Koi, tras sufrir un ataque de ansiedad con pensamientos suicidadas y la de Mateo Carvajal, de la tribu Espartos, por motivos similares.

Puede leer: Sara Uribe habló de la depresión que vive tras su separación en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

Ahora tras el altercado de la anterior prueba general para mantener la inmunidad de dos de las tribus, entre Tania Robledo y Lina Real, la tribu Koi tuvo otra baja que sigue por confirmarse ya que Tatán Mejía no especificó si la actriz salió o no de la competencia.

Pero lo que sí se vio en el adelanto del séptimo capitulo de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ es que los miembros restantes de la tribu Koi llegaron al concejo tribal para decidir quién de los participantes como lo son el actor Juan Carlos Arango, el cocinero Leonardo Morán, el actor y cantante Juan Palau y la atleta profesional Lina Real saldrá de la competencia por votación.

Es de recordar que, tras la hazaña lograda por Camilo Sánchez al llevar el collar de inmunidad en la prueba individual, reto que era casi que imposible que superase debido a su condición del síndrome de Tourette, él no está sometido a ser escogido, pero sí podrá ejercer su voto.

¿Por quienes votarán los miembros de Koi?

Durante la emisión del último capitulo en algunos de los testimonios de cada miembro dejaron entrever el nombre de quién escribirán en las papeletas. Hay que tomar en cuenta que los participantes siguen divididos en tribus y que las pruebas se hacen en función de estas.

Para la supervivencia cada tribu debe mantenerse fuerte y por ende saldría el que consideren más débil y que poco les aporte a la hora de enfrentarse a los demás equipos.

En el primer día Juan Palau votó como “el más débil” a Juan Carlos Arango, e irónicamente este lo escogió para formar su tribu, por lo que su voto bien pudiera ser de nuevo para el actor.

Por su parte Juan Carlos Arango dijo que no votaría por Leonardo Morán, ya que lo considera necesario por ser clave en la supervivencia.

Entre tanto Lina Real aseguro que “no votaría por Palau, ni por Leo porque son fuertes en el equipo, son el pilar, son serviciales, sin ellos creo que sería un poquito complicado”. Lo que indica que su voto será para Juan Carlos Arango.

Entre tanto Camilo Sánchez precisó que “yo creo que por Juan Palau no votaría porque como que me ha ayudado mucho a sobrellevarla ahí, se aguanta ahí mis chistes y está chévere” y Leonardo Morán indicó que aún no sabe por quién votará, por lo que ante lo visto lo seguro es que sea Juan Carlos Arango el primer eliminado de la competencia.