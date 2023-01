Amigo de Yeison Jiménez es señalado de golpear fuertemente a dos mujeres: “Temo porque nos amenazó”

Karen Patiño, una joven de 27 años, denunció a través de sus redes sociales, haber sido víctima -junto con su amiga-de agresión física. Señaló como responsable, a Diego Menjura, íntimo amigo del cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Y es que en su cuenta de Instagram, Menjura, desde el 27 de abril de 2018, ha compartido fotos, videos y saludos del artista. “Un saludito para mi parcero, Menjura, mi rey bello. Mi Dios lo bendiga. Me encanta saludarlo papá. Ando volteando duro, mi negro. Le deseo un feliz cumpleaños. Usted sabe que estamos al tiro para tomarnos el chorro en estos días”, se escucha decir a Jiménez, en una grabación publicada el 27 de septiembre del mismo año.

Retomando la denuncia, PUBLIMETRO COLOMBIA habló con Karen, para conocer como sucedieron los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del domingo 29 de enero, en la Fonda La Matriarca, ubicada en la variante Cota.

En primer lugar, narra que después de departir junto a dos amigos en la Calle 116, se trasladaron hasta este sitio. Sin embargo, cuando estaban de espalda saludando a unos amigos, Diego llegó y habría tomado a su amiga por el cabello -quién además tenía una relación sentimental con él- para empezar a pegarle.

“Obviamente yo me metí a defenderla y él ahí me agrede. Salimos corriendo del bar. Pero sale Diego y nuevamente empieza a agredirnos”.

La violencia física y verbal escaló, según Karen. Pues él posteriormente la golpeó con patadas. “Yo también le pego cachetadas, lo rasguño, para defendernos. Nos insultaba diciéndonos ‘perra’, ‘puta’, de todo”.

Sin embargo, ahí no paró todo. La víctima indicó que el presunto agresor quería llevarlas a la fuerza y contra su voluntad en su vehículo.

“Le pido que nos deje ir. Pero él insistía en que teníamos que subirnos a su camioneta. Su conductor nos atravesó el carro. Cuando iba a subirme al taxi, pone la mano en la puerta y me dice, ‘usted no se va’. Entonces me coge de la cintura, me alza y me bota contra el capó de la camioneta. Luego me soltó y salí corriendo al taxi”.

Todo esto, dice, ante la mirada de varios testigos, como el personal de seguridad del bar, que hasta el momento no se ha pronunciado. “Nadie hizo nada”.

Las lesiones y el proceso judicial

Al subirse en el taxi, Karen cuenta que él las amenazó. “Se van a arrepentir de esto. Usted no sabe quién soy yo”.

Luego de estos minutos angustiantes para ellas, indicó que mientras iban en el vehículo, “empezó a llamarme por Instagram muchas veces, pero obviamente no le contesté”.

Una vez estuvieron fuera de peligro, llegaron hasta la estación de Policía de la localidad de Kennedy, para ella recepcionar la denuncia por lesiones personales a las 10:11pm, de este domingo.

Una vez fue atendida, se dirigió a Medicina Legal, dónde le ordenaron seis días de incapacidad. “Tengo las piernas llenas de morados. La pierna izquierda me duele bastante al caminar. Yo creo que me pegó una patada muy duro abajo de la rodilla. También estoy un poco asustada. Le da uno miedo porque nos amenazó. Es una tristeza, una impotencia porque uno sabe que eso le pasa a muchas mujeres”.

La víctima describe a Diego Menjura como una persona agresiva y aseguró que no es la primera vez que agrede a una mujer. “Él le habla horrible a la gente. Es súper patán. A mi amiga le hablaba feo muchas veces, pero yo nunca me metía. Además se cree que puede hacer lo que quiera con la gente porque trabaja con Yeison Jiménez”.

Finalmente, su denuncia por lesiones personales ya se encuentra a cargo de su abogado, Alejandro Silvestre. “Realmente espero que la justicia le dé un castigo a Diego porque no es la primera vez que agrede a una mujer. Esto no es justo porque cree que por tener algo de poder, puede pasar por encima de la gente”.

Secretaría de la Mujer de Bogotá, conoció la agresión y le escribió a Karen para ofrecerle los servicios desde la Línea Púrpura.

Por otra parte, Publimetro contactó al presunto agresor para conocer su versión del caso, pero al término de esta publicación, no se ha obtenido respuesta alguna.

Asimismo, el cantante, Yeison Jiménez, no se ha pronunciado frente a la agresión física.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Línea Púrpura: 018000112137

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123