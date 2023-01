“Mi confesión del día”: ‘La Segura’ rompió el silencio sobre lo que opina de la maternidad

‘La Segura’ ha recibido varios comentarios en las redes sociales en relación a un presunto embarazo, con muchos de sus seguidores especulando que estaría esperando un bebé. Sin embargo, la influencer se cansó de este tipo de comentarios y decidió pronunciarse de forma definitiva sobre lo que opina de la maternidad.

En los últimos días, la joven ha confesado abiertamente en sus redes sociales lo mucho que ha estado comiendo desde el mes pasado, dejando ver que diciembre fue un mes de excesos para ella ya que coincidió con unas merecidas vacaciones y se permitió consumir varias cosas sabrosas, pero que no le hacían muy bien a su salud y a su figura.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales manejan otra versión en la que especulan que La Segura ya tendría unas semanas de embarazo y que por lo momentos quiere mantenerlo en bajo perfil. Y a pesar que la creadora de contenido ha revelado en un par de ocasiones que no se trata de un bebé sino de un poco de grasa acumulada, los rumores continúan.

Ante esto, decidió pronunciarse de una vez por todas no solo sobre sus kilos de más, sino también de lo que piensa sobre la maternidad y si ha llegado a pensar en esta etapa en algún momento de su vida.

“Les voy a hacer una confesión: es la primera vez es en mi vida que sí me doy la oportunidad de considerar ser madre algún día. Pero algún día, cuando Dios lo quiera, en este momento no. Mi pareja y yo estamos felices así, disfrutando de nuestro noviazgo”, reveló la joven.

También confesó que esta es la primera vez en toda su vida en la que finalmente despierta ese instinto maternal en ella, confesando que parte de esto se debe a la pareja con la que está actualmente, el pastelero Ignacio Baladán.

“Si algún día tengo hijos, quisiera que este fuera el papá de mis hijos. Así siento yo, y no sé si sea por la estabilidad emocional o por la estabilidad de la relación que me genera, la tranquilidad, la paz (...) pero es algo a futuro, no es algo de ahora”, concluyó La Segura, recalcando nuevamente que su figura actual no refleja un embarazo sino un aumento de peso.