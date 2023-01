Camilo se hizo otro tatuaje en su pierna y lo criticaron por ‘ridiculo’

Camilo, se crea o no, es uno de los artistas más grandes a nivel mundial, este tiempo, sobre todo las últimas canciones en donde aparecen varios amigos de la pareja. Teniendo en cuenta que Camilo y Evaluna no tienen ningún problema con los tatuajes, el que sean nuevos no es, en realidad, una novedad, sino el mismo tatuaje en sí.

Mucho se ha hablado de Camilo y Evaluna, sobretodo decidiendo si iban a llamar a Indigo, ella o él. Si bien, desde que inició la relación de los dos era más que soñada, muchos han decidido optar por encontrar en cada tatuaje, uno lleno de amor todo el tiempo.

Sin embargo, mucho han hablado de la idea de tatuarse en familia, lo que resulta lindo hasta cierto punto. Lo que ha sido curioso en redes sociales, es el nuevo tatuaje de Camilo en su pierna. Según lo que comentó en las redes sociales:

“Me dijeron que me tatuara lo que más amor en la vida y me tatué un ajo. Salud” comenta el colombiana, mientras muerta su pierna.

Cada beso y tatuaje llevan un significado diferente y Camilo ha sido uno de esos artistas que siempre han estado abiertos para el cambio, pues se considera muy versátil, pero si le cuesta mucho más a sus seguidores, quienes no está tan acostumbrados de ver videos así.

Muchos han recalcado la originalidad y la idea de, al fin, siempre hacer lo que quiere con su cuerpo y con los tatuajes que son tan importantes para ellos.

“Que man tan vacío, a lo bien. Osea, yo estoy vacío también (para que no digan pendejadas), pero éste man la rompe” “Próximamente mi tatoo será un repollo” fueron algunos comentarios sobre el artista, dejando claro su descontento.