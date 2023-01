Melissa Martínez está siendo tendencia en redes sociales, no solo por el caso de Valentina, sino por el cambio de look que se hizo, que encantó a todos sus seguidores. La presentadora se unió a Mary Méndez sobre los famosos y personajes reconocidos en pronunciarse sobre un caso tan triste como este.

Sin duda, toda Colombia se siente conmovida por la muerte de esta Dj, especialmente al conocerse los detalles en donde John saca el cuerpo sin vida de Valentina. Estos nuevos detalles han tenido a los famosos, especialmente a las mujeres, conmovidas hasta tal punto de pronunciarse sobre las advertencias a la hora de conocer a una persona nueva.

Melissa Martínez habló de Valentina Trespalacios y las banderas rojas en una relación

Melissa Martínez compartió un video en sus redes sociales:

“Esto se me vino a la cabeza porque durante toda la tarde he pensado en como, de una manera tan despiadada, su victimario trataba a Valentina y subirla a un baúl de un carro y termina allí con la vida de una mujer con muchísimo sueños y con cuya vida que penas comen. Obviamente mas que referirme al caso, es a todas esas mujeres que hoy están siendo víctimas de algún tipo de abuso y que están teniendo las banderas rojas todos lo días en su relación, en su trabajo y no son capaces de observarlas, por cariño o por atención. El amor impide ver cuando una persona esta sobrepasando los límites”

“Estoy 100% segura de que antes como que le ocurrió a Valentina, hay muchos señales que te van a permitir identificar a la persona que tienes al lado, con traumas de la niñez, con traumas en su interior de los que nunca les encontró solución porque no tuvo acceso a la ayuda. Cargamos con miles de cosas que vamos viviendo en la vida y olvidamos trabajar la cabeza y entender que no podemos ir haciendo daño”, Terminó de decir la presentadora.