Shaira frenó a quienes hablan de sus retoques estéticos y aclaró cuáles se ha realizado

Shaira es una reconocida cantante quien se dio a conocer durante su paso por el factor XS, en donde se convirtió en la ganadora de este programa. Desde allí, fue más que evidente su crecimiento en la industria música siendo parte de importantes conciertos en distintos lugares del país. Sin dejar de lado, que también ha llamado la atención de más de un seguidor con su belleza.

La bumanguesa suele ser muy activa en sus redes sociales, buscando en varias ocasiones acercarse a sus fanáticos para poder conocer mayores detalles sobre su vida. En esta ocasión realizó una dinámica de preguntas en las que le preguntaron sobre los distintos retoques estéticos que se ha realizado, pues varios de sus seguidores indicaron que habían sido varios.

Le puede gustar: “Me causa fastidio” Yina Calderón confesó porque le caen mal Paola Jara y su relación con Jessi Uribe

La joven aseguró que solo se ha realizado una cirugía. En principio, le preguntaron si se llegaría a operar los senos, la cantante indicó que no se pondría senos, ya que, varias de estas mujeres se han arrepentido y se están quitando sus prótesis porque fue un momento de moda, resaltando que se debe aceptar tal y como es, pues así es como llegaron al mundo.

Seguidamente, le preguntaron que sustancia se había puesto en sus labios, pues siempre se le han visto sus labios color rojo, perfilados y que este aparente retoque no quedaba acorde a su rostro. Shaira aseguró que esto sería exclusivamente problema de ella, sin embargo, aprovechó para dejar claro que no se ha inyectado ácido hialurónico, simplemente sus labios son así, de manera natural.

También puede leer: Hija de Daniela Ospina sorprende al dar sus primeros pasos en el mundo de la moda

La artista dejó en claro que el motivo para no realizarse estos procedimientos son que le teme a que alguien ajeno por más experiencia que tenga llegue a tocar su rostro. Asimismo, aseguró que una revista reconocida hizo una nota sobre sus retoques estéticos. Aunque le causó gracia aseguró: “Porque le quieren poner cirugías a uno que no se ha hecho (…) no pueden aceptar que uno es bello de nacimiento”.

Minutos más tarde aprovechó para aclarar que la única cirugía que tiene es la de la nariz, pues esta se dio por un golpe que tuvo cuando era mucho menor y tenía algunos problemas de salud y por este motivo se realizó esta intervención.