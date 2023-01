Manuela Gómez confesó que tuvo pensamientos suicidas en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

En el segundo día en la Isla a las 6:50 p.m. Manuela Gómez vivió delante de la tribu Koi, conformada por Juan Carlos Arango, Tania Robledo, Juan Palau, Lina Real y Leonardo Morán, una fuerte crisis que la impulsó a dar gritos de desesperación.

Puede leer: Tatán Mejía reveló cómo hizo para manejar su motocicleta sobre el mar y llegar a ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

Pese a que a las horas ya se había recuperado al otro día antes de iniciar la segunda prueba elevó su voz ante Tatán Mejía para alegar que se retiraba de la competencia y que era una decisión irreversible ante la insistencia del presentador.

Ante esto Manuela Gómez salió antes de iniciar la prueba con la promesa de que sería atendida por personal de salud especializado en el tema y es así como fue trasladada desde la Isla a Bayahibe a una consulta con la psicóloga general Ruth Esther Marte.

“No estoy pensado ya ni como equipo, ni vamos a ganar las pruebas, yo quiero estar en mi casa, así me tenga que ir con los brazos vacíos. Sentí mucho desespero, mucho agobio y perdí el control”, ante esto la especialista le preguntó si tuvo pensamientos suicidadas y la exparticipante contestó “Sí hasta echarme al mar. Me quebré por completo, me sentía muy triste, me sentía desesperada, y sufro muchísimo de depresión”.

Puede leer: Camilo Sánchez le tapó la boca a quienes lo tildaron de débil en ‘Survivor La Isla De Los Famosos’

“Siempre, yo soy adoptada, tengo una historia de vida triste, y entonces lo que no quiero es que de pronto en una reacción de esa inconsciente yo pueda lastimar a un compañero, o le pueda gritar a un compañero mal o lo hiera. No me siento en la capacidad, me siento triste quisiera retirarme en este momento” — Manuela Gómez

La psicóloga recomendó que Manuel Gómez abandonase el programa, pues esta crisis de ansiedad, aunque puedan ser tratadas, se pueden repetir en momentos críticos, poniendo en riesgo su vida como la de otras personas.

“Y sobre todo con el tema de los pensamientos suicidas que es fundamental que sea atendida, e incluso si es necesario medicación también” — Ruth Esther Marte, psicóloga general

Ante el diagnóstico y la salida de Manuela Gómez también llegó la salida de uno de los más fuertes como lo es Mateo Carvajal, quien pertenecía a la tribu Espartos, quien también vivió situaciones similares e incluso pensó en hacerse daño con un machete.