Grafóloga analizó fotografía de Piqué con Clara Chía y reveló lo que están viviendo

La fotografía del exfutbolista Gerard Piqué con su pareja Clara Chía Martí fue considera por muchos como la confirmación ante el mundo de que están juntos y tras su publicación ha acumulado una infinidad de reacciones entre quienes le recuerdan la infidelidad, quienes citan parte de la ‘Music Sessions vol. 53′ de Shakira y Bizarrap, pero también de quienes lo apoyan.

Pero la imagen ha sido vista desde todos los aspectos, para captar cada uno de los detalles y elementos de Gerard Piqué y Clara Chía Martí, por lo que es así como llegó a la grafóloga y especialista en personalidad Maryfer Centeno, quien no dudó en compartir con su comunidad digital lo que analiza de la imagen.

Con dos videos que tituló “Piqué se esconde detrás de Clara Chía” y “La mirada de Piqué” pasó a escudriñar la mirada de ambos, la manera retadora de ella e incluso hasta una supuesta incomodidad con lo que está pasando.

Las miradas de Piqué y Clara Chía Martí

“La mirada de Piqué generalmente cuando estamos contentos nuestros ojos están relajados y presentan poca tensión, pero en lenguaje corporal cuando estas enamorado los ojos están como adormilados, y esto es lo que vemos aquí. ¿Quién es el que busca el cuerpo de quién? Está buscando Piqué el cuerpo de Clara Chía, pero tantas arrugas en la frente muestran disgusto, generalmente tienen que ver con emociones crónicas, por lo tanto podemos pensar que de forma crónica ha estado disgustado, pero al haber tan poca tensión en el rostro podemos ver como se siente cómodo y confiado con Clara Chía”.

Pero seguidamente inicia con el análisis del rostro de Clara Chía Martí a quien compara con Nuria Tomás, quien es la expareja de Gerard Piqué con quien tenía la relación antes de la llegada de la colombiana Shakira. Indicó que la publicación se debe a que ellos quieren que todos opinen al respecto.

“Esta es una expresión que es un poco más retadora, la ceja está ligeramente levantada, aquí si hay tensión en el rostro, e incluso es una sonrisa extraordinariamente tensa. Él parece estar más entusiasmado con ella, parece estar más enamorado, pero también más cómodo, no estamos hablando de que sea amor para siempre, estamos hablando incluso de seguridad, de comodidad, y vemos también como Clara Chía es la primera imagen dentro la fotografía, y como de alguna forma, para bien o para mal, le da fortaleza” — Maryfer Centeno

Clara Chía es la que le está dando la cara al mundo

Para la grafóloga la posición en la que salen en la imagen en la que él se ve como escondiéndose detrás de ella también eleva otro significado y es que según su análisis ella es la persona dominante de la situación y quien pone la cara ante lo sucedido.

“Yo no creo que esté tan cómoda Clara Chía, la reacción lógica es que aquí hubiera un abrazo, pro no, aquí hay un brazo que parece ser una barrera, vean la cara tensión de Clara Chía, pero es la que se ve totalmente la cara, se le ven los dos ojos, ella ya no se ve tan cómoda, a ella ya no se le ven los ojos brillantes, queda claro que la persona dominante es Clara, y el que se esconde es Piqué, la que le está dando la cara al mundo es ella”.